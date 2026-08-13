Тайван: Засякохме кибератаки с AI срещу държавни институции

Тайван е засякъл през юли кибератаки срещу държавни институции с използване на изкуствен интелект. Учрежденията успешно са ги неутрализирали, заяви днес тайванското министерство по цифровите въпроси, цитирано от Ройтерс.

През последните години Тайван твърди, че е обект на "хибридна война" от страна на Китай, включваща от военни учения близо до острова до кампании за дезинформация и кибератаки. От своя страна, Пекин засилва военния и политическия натиск върху демократично управлявания остров, за да принуди Тайпе да признае китайския суверенитет върху Тайван.

Китайските кибератаки срещу ключовата инфраструктура на Тайван – от болници до банки – са се увеличили с 6% през 2025 г спрямо предходната година, достигайки средно 2,63 милиона атаки на ден, съобщи през януари Националната служба за сигурност на острова, като добави, че някои от хакерските атаки са били синхронизирани с военни учения в рамките на "хибридни заплахи", целящи да парализират острова.

В изявление министерството по цифровите въпроси посочи, че неговите отдели за мониторинг на киберсигурността са засекли миналия месец "нетипична атака", насочена срещу правителствени служби, а от 20 юли Националният институт за киберсигурност е издал поредица от предупреждения, докато е провеждал разследване.

Резултатите от разследването показаха, че атаките са имали ясни характеристики на "източник от чужбина", като хакерите са използвали хибриден подход, съчетаващ стандартни операции с атаки, подпомагани от програми за изкуствен интелект, като например "Оупън Клоу" (Open Claw), се посочва в изявлението.

"Съответните източници на атаките, методите и обхватът на въздействието бяха напълно разследвани, а засегнатите звена последователно приключиха с реагирането“, добави министерството, цитирано от БТА.

В отговор на този нов тип заплаха за киберсигурността, произтичаща от използване на изкуствен интелект, правителството е издало защитни инструкции и е засилило мониторинга на системите във всички ведомства, за да блокира атаките на ранен етап, се посочва още в изявлението.

В него не се споменава Китай, а китайската Служба по въпросите на Тайван не е отговорила засега на запитванията на Ройтерс за коментар относно атаката.

Изявлението на Тайван идва ден след като израелската компания за киберсигурност "Дрийм" (Dream) съобщи в публикация в блога си, че е разкрила хакерска кампания, задвижвана от изкуствен интелект, чрез която са били откраднати удостоверения за достъп и други данни от неназовано правителство в Азия.

"Дрийм" посочи, че група хакери са използвали изкуствен интелект, за да извлекат десетки пароли от неидентифицирани длъжностни лица, да открадне работни досиета от министерството на правосъдието на Тайван и да сканира агенцията за ядрена безопасност за уязвимости в продължение на четири дни.

Компанията отказа да сподели изцяло информацията си или да назове страната обект на кибератаката, когато беше потърсена за коментар от Ройтерс, но в. "Файненшъл Таймс", който е първото медийно издание, информирало за констатациите на "Дрийм", идентифицира атакуваните служби като тайвански.