Украйна пое отговорност за атаката в Башкортостан

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Генералният щаб на украинската армия съобщи днес, че техните военни са атакували петролна рафинерия и петролен комплекс в руската Република Башкортостан, при което е възникнал пожар, предаде Ройтерс.

Генералният щаб заяви в комуникационното приложение "Телеграм", че комплексът се намира на около 1300 км от границата на Русия с Украйна и че от него се доставя гориво за руските сили.

По-рано бе съобщено за удар и по обект на руската компания "Уайлдберис" в Башкортостан.

Петролна рафинерия в руския град Орск, която бе поразена от украински дрон преди два дни, бе напълно затворена и ремонтът може да отнеме до шест месеца, заяви днес губернаторът на Оренбургска област Евгений Солнцев.

Губернаторът предупреди, че това може да се отрази неблагоприятно на автомобилистите.

"Подготвяме се за най-лошия сценария и ще трябва да разчитаме на доставки на гориво, които се внасят извън областта", поясни ръководителят, цитиран от БТА.

Украйна засили тази година атаките си срещу руски петролно рафинерии, което доведе до масов недостиг на гориво в Русия.