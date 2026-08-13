Мерц: Поуките от Берлинската стена остават

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Германският канцлер Фридрих Мерц призова днес за защитата на демокрацията и свободата 65 години след изграждането на Берлинската стена, предаде ДПА.

"Политическото ръководство на ГДР изгради стената преди 65 години. Днес нашата страна е обединена по-дълго, отколкото беше разделена и ние живеем в свобода и мир. Поуките от Берлинската стена остават – свободата и демокрацията не са даденост. Ние трябва винаги да се борим за тях", написа Мерц в Екс.

Министърът на културата Волфрам Ваймер предупреди за омаловажаването на ролята диктатурата в бивша Източна Германия. Крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ) и "Левицата" манипулират миналото, като представят Източна Германия в положителна светлина, посочи Ваймер пред в. "Франкфуртер алгемайне цайтунг".

Министърът изтъкна, че представители на АзГ дори са пеели химна на ГДР по време на партийно събитие в провинция Саксония-Анхалт преди ключовите регионални избори на 6 септември.

Кабаретистът Уве Щаймле започнал да пее източногерманския химн, като по-късно към него се присъединили и други политици на АзГ.

В тази насока министърът на културата разкритикува подобни прояви на "колективна забрава, репресия и омаловажаване на Източна Германия" и подчерта, че те са най-голямото предизвикателство пред съхраняването на паметта за източногерманската диктатура.

Ваймер изрази загриженост и за съхранението на историческата памет.

"Ако в Саксония-Анхалт на власт дойде крайната десница, а в Берлин радикалната левица, то следваната политика за съхранение на историческата памет ще бъде различна от преди", допълни той, цитиран от БТА.

Министърът предложи улиците и площадите в бивша Източна Германия да бъдат наименувани в памет на личности, борили се срещу режима на ГДР.

"Например, когато се създават нови улици трябва да бъде обмислено те да бъдат кръстени на личности, убити от комунистическата диктатура или хвърлени в затвор", заяви Ваймер.