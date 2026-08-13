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Петима загинаха при опит за обезвреждане на бомба в Севастопол

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Петима души загинаха, докато се опитват да обезвредят взривно устройство в окупирания от Русия украински град Севастопол на Кримския полуостров, предаде Ройтерс, като се позова на днешно изявление на назначения от Москва местен губернатор Михаил Развожаев.

Развожаев каза, че четирима сапьори и един служител на силите за сигурност са участвали в опита за обезвреждане на взривното устройство след украинска атака с дронове срещу Севастопол.

И Русия, и Украйна засилват въздушните атаки през петата година след пълномащабното нахлуване на руските сили в Украйна през 2022 година, пише БТА.

Руското министерство на отбраната заяви, че руските системи за противовъздушна отбрана са свалили или прехванали тази нощ 362 украински дрона.

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