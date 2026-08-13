Украйна и Русия са разменили помежду си тела на убити войници

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Украйна и Русия заявиха днес, че са направили размяна на тела на убити войници, предаде Франс прес.

"Телата на 261 убити бяха върнати на Украйна и според руската страна това са телата на убити украински войници", заяви в Телеграм украинският център за военнопленници.

Руската медия РБК, позовавайки се на руски парламентарист, заяви, че Москва е върнала на Украйна 261 тела и е получила от Украйна 24 тела.

Усилията за дипломатическо решаване на най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война са в задънена улица, откакто в края на февруари започна войната в Близкия изток.

За предаването на тела от Русия на Украйна съобщи и украинската новинарска агенция Укринформ, цитирана от БТА.

Разследващи и криминалисти ще вземат всички необходими мерки, за да установят самоличността на хората, на които са останките, отбелязва украинската агенция.