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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23383115 www.24chasa.bg

Украйна и Русия са разменили помежду си тела на убити войници

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СНИМКА: Ройтерс

Украйна и Русия заявиха днес, че са направили размяна на тела на убити войници, предаде Франс прес.

"Телата на 261 убити бяха върнати на Украйна и според руската страна това са телата на убити украински войници", заяви в Телеграм украинският център за военнопленници.

Руската медия РБК, позовавайки се на руски парламентарист, заяви, че Москва е върнала на Украйна 261 тела и е получила от Украйна 24 тела.

Усилията за дипломатическо решаване на най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война са в задънена улица, откакто в края на февруари започна войната в Близкия изток.

За предаването на тела от Русия на Украйна съобщи и украинската новинарска агенция Укринформ, цитирана от БТА. 

Разследващи и криминалисти ще вземат всички необходими мерки, за да установят самоличността на хората, на които са останките, отбелязва украинската агенция.

СНИМКА: Ройтерс

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