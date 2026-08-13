Броят на убитите цивилни в Украйна през юли е най-голям от май 2022 г. насам

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Броят на убитите цивилни в Украйна през юли е достигнал най-високата стойност от май 2022 г. насам. Това сочи огласен днес доклад на ООН, цитиран от Франс прес.

През юли Русия е изстреляла рекорден брой ракети срещу Украйна, сочи анализ на АФП на ежедневните сводки на украинските военновъздушни сили, на фона натиск от страна на Киев върху президента на САЩ Доналд Тръмп да му предостави повече средства за противовъздушна отбрана.

Най-малко 437 цивилни са били убити и 2610 ранени през юли, което представлява увеличение с 30 процента спрямо юни и със 70 процента спрямо юли миналата година, алармира Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна.

"Броят на загиналите е достигнал най-високото си ниво, регистрирано от май 2022 г. насам", посочи мисията.

От началото на годината организацията на ООН е регистрирала 1839 убити и 10 638 ранени цивилни в Украйна, което представлява увеличение с 44 процента спрямо същия период на миналата година и повече от двойно спрямо 2024 г.

"Цивилното население е изложено на повишени рискове поради засиленото използване на ракети и дронове в градските центрове, на планиращи бомби в градовете, разположени по-близо до линията на фронта, и на дронове с малък обсег“, отбеляза ръководителката на мисията на ООН Даниел Бел, цитирана от БТА.

Особено тежко засегната през миналия месец беше украинската столица, като жертвите достигнаха най-малко 54 души, а още 202 бяха ранени. Руските сили многократно нанасяха масирани удари по Киев с балистични и крилати ракети.

Дроновете и ракетите с голям обсег остават основна причина за цивилните жертви през юли, се посочва в доклада.

Същевременно броят на цивилните жертви в Русия също се е увеличил през юли, подчерта мисията, като руските власти са съобщили за 79 загинали и 601 ранени.

Мисията на ООН отбеляза, че не е успяба да провери тези данни чрез независим източник, поради липса на достъп и ограничената информация.

През последните месеци ударите се засилват и от двете воюващи страни, четири години и половина след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна, която се превърна в най-кървавия конфликт в Европа от Втората световна война насам, отбелязва АФП.