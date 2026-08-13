Откриха взривоопасен обект върху жп релси в Тройхтлингтен

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Подозрителен предмет, открит на гарата в южния германски град Тройхтлингтен, доведе до спиране на железопътния трафик, съобщи полицията на провинция Бавария, цитирана от Франс прес.

Според властите предметът, за който е определено, че не е вривоопасен, "е бил поставен умишлено с цел да наруши движението на влаковете", се посочва в съобщение, публикувано в Уотсап.

Първоначално съществуваха опасения, че предметът може да съдържа взривни вещества.

Гарата в Тройхтлингтен е важен железопътен възел за регионалните влакове и влаковете на дълги разстояния, преминаващи през района. През нея минават линии, свързващи Мюнхен, Вюрцбург, Нюрнберг и други баварски градове, пише БТА.

"Полицията е на място и събира доказателства. Поради това железопътният трафик все още е преустановен", допълниха властите.

На гарата бяха изпратени специализирани полицейски екипи, които използваха робот за преместването на подозрителния предмет.

Тройхтлингтен е град с около 13 000 жители, разположен на приблизително 150 километра на север от Мюнхен, припомня АФП.