Откриха мъртъв шеф на северномакедонска телевизия, подозират самоубийство

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Директорът на северномакедонската телевизия „Алсат" Лирим Хайредин е открит мъртъв тази сутрин в столицата Скопие. Той е открит с наранявания по тялото, близо до търговски център „Мавровка" в центъра на града. Мястото е отцепено от полиция, която потвърди самоличността на жертвата.

„Днес, около 09:25 часа, в СВР Скопие е получен сигнал, че пред сграда на булевард „Кръсте Мисирков" в Скопие има лице с наранявания. На място са отишли ​​полицаи от полицейското управление „Бит пазар", които са установили, че лицето е Л. Х. (38) от Скопие, който е починал от нараняванията си, а лекар от Спешната медицинска помощ е потвърдил смъртта му. Уведомен е прокурорът и се извършва оглед на местопроизшествието", съобщиха от МВР.

Според информация на 4news.mk става въпрос за самоубийство.

Повече от 16 години Хейредин е оперативен директор на първата национална албаноезична телевизионна станция „Алсат".

Мястото е обезопасено от полицията, а тялото ще бъде предадено за аутопсия.

Той е бил опитен мениджър в медийния сектор с експертиза в маркетинга, бизнес стратегиите и телевизионното производство. Освен мениджърската си кариера, той е работил и като преводач на професионална литература.