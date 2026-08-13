Япония привика руския посланик след посещението на Путин на Курилските острови

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Японският външен министър Тошимицо Мотеги извика днес руския посланик в Токио, за да "изрази категоричен протест" срещу посещението на руския президента Владимир Путин по-рано днес на Курилските острови, за които Япония също предявява претенции, предаде Франс прес.

"След като научихме, че руският президент Владимир Путин е посетил остров Итуруп на 13 август, извикахме руския посланик Николай Ноздрев в министерството на външните работи и отправихме остър протест", се посочва в изявление на министерството, цитирано от БТА.

По-рано днес японската министър-председателка Санае Такаичи също разкритикува остро посещението.

Днес президентът на Русия пристигна на първата си визита на този архипелаг в Далечния изток, за който Русия и Япония имат спор.

Министерството на външните работи на Руската федерация многократно е подчертавало, че суверенитетът на Русия над този архипелаг, който е формализиран съгласно международното право, е безспорен, отбеляза ТАСС. Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

Досега руски държавни лидери са посещавали 5 пъти Курилските острови, отбелязва ТАСС. 4 пъти това е правил Дмитрий Медведев - в 3 случая като президент и веднъж като премиер.

Визита, и то точно на остров Итуруп, където днес пристигна Путин, има и настоящият министър-председател Михаил Мишустин.

Президентът на Русия е на обиколка в Сибир и Далечния изток. Вчера той бе на борда на ракетния крайцер "Варяг" в Южносахалинск - на остров Сахалин, където изслуша рапорт за текущо учение.