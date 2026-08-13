Хонконг пусна първия минибус, който се движи без шофьор

Хонконг започна тестове на първия минибус, който се движи без шофьор. Превозното средство има предварително зададен маршрут, като спира напълно сам на всички определени спирки, пропуска пешеходците и заобикаля успешно останалите коли на пътя. За всеки случай в буса винаги има шофьор, който при нужда да поеме управлението.

Превозното средство е едно от двете, които наскоро получиха официално разрешение за тестове. Минибусът разполага с 12 седалки за пътници и има специално обозначение, което да помогне на другите участници в движението да го разпознаят.

В момента минибусът все още не превозва хора. Целта е събраната информация да помогне за развитието на автономните технологии в Хонконг, съобщава НОВА.