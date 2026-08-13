ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Експлозия на пристанището в Ротердам, има загинал

Времето София 31° / 31°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23383333 www.24chasa.bg

Хонконг пусна първия минибус, който се движи без шофьор

1816
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Хонконг, СНИМКА: Pixabay

Хонконг започна тестове на първия минибус, който се движи без шофьор. Превозното средство има предварително зададен маршрут, като спира напълно сам на всички определени спирки, пропуска пешеходците и заобикаля успешно останалите коли на пътя. За всеки случай в буса винаги има шофьор, който при нужда да поеме управлението. 

Превозното средство е едно от двете, които наскоро получиха официално разрешение за тестове. Минибусът разполага с 12 седалки за пътници и има специално обозначение, което да помогне на другите участници в движението да го разпознаят.

В момента минибусът все още не превозва хора. Целта е събраната информация да помогне за развитието на автономните технологии в Хонконг, съобщава НОВА.

Хонконг, СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)