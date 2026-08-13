Нова украинска балистична ракета поставя Москва в обсега на Киев

Бъдещата ракета-прехващач на Freyja ще се произвежда в две версии

Украинската компания за отбранителни технологии Fire Point ще е готова с първата си балистична ракета още тази есен, заяви главният изпълнителен директор на компанията пред "Политико". Това е ключово развитие, ако Киев иска да се справи с нарастващата интензивност на руските ракетни атаки.

Ирина Терех, която е и главен технологичен директор на Fire Point, съобщи, че компанията работи по тактическата балистична ракета с малък обсег FP-7. Ракетата има обсег от 200 километра и носи бойна глава с тегло 150 килограма. Тя може да поразява наземни цели, а в момента се адаптира и за използване в системи за противовъздушна отбрана.

Fire Point разработва и балистичната ракета FP-9, която носи бойна глава с тегло 800 килограма и има обсег до 855 километра, което поставя Москва в обсега ѝ, изясняват от изданието.

И двете програми са от решаващо значение за Украйна. Киев е изправен пред нарастващ недостиг на ракети-прехващачи за системите "Пейтриът", а Пентагонът се опитва спешно да възстанови собствените си запаси. Украйна се стреми и към собствени далекобойни ракети, с които да поразява цели дълбоко в руска територия, особено пускови установки за балистични ракети. Недостигът на прехващачи позволява на голям брой руски ракети да достигат целите си, а руските възможности за нанасяне на удари се увеличават и благодарение на подкрепата от Северна Корея.

„Нашата FP-7 вече е в процес на сертифициране", каза Терех. „Ще докажем ефективността ѝ в реални бойни условия срещу противника и след това тя ще бъде готова за сключване на договори."

Тя добави, че ако всичко върви по план, е напълно реалистично ракетата да бъде готова още тази есен.

Срокът, посочен от Fire Point, беше потвърден и от украинския президент Володимир Зеленски миналата седмица, макар че според него разгръщането на FP-7 ще изисква значително международно сътрудничество.

FP-7 е ключова част от първата обща европейска система за противоракетна отбрана, наречена Freyja. Fire Point ще доставя ракетите, а съюзниците на Украйна ще работят по компонентите, както и по радарите за наблюдение и проследяване.

„Не мога да споделя подробности, защото партньорите решават сами дали да говорят по темата. Но всичко се развива много бързо. Всички партньори работят в ритъма на украинските отбранителни компании", каза Терех.

Тя подчерта и сложността на адаптирането на ракета, предназначена за удари по наземни цели, към система за противоракетна отбрана.

„Аеродинамичната им форма и принципите на производство са сходни, но функциите им са различни. Едната трябва да лети от точка А до точка Б и да порази целта, а другата има много по-сложна задача – да открие и прехване целта", обясни тя.

Бъдещата ракета-прехващач на Freyja ще се произвежда в две версии. Първата ще бъде подобна на PAC-2, използвана от системите "Пейтриът", която унищожава целта чрез взрив в близост до нея. Втората ще трябва да открива и прехваща ракети – задача, изпълнявана от прехващачите PAC-3.

„Много по-бързо е да се произведе ракета, подобна на PAC-2", каза Терех и добави: „Нямаме лукса да отделяме десетилетия за разработване на собствена система за директно прехващане, затова избрахме поетапен подход. В бъдеще ще се научим да произвеждаме собствена ракета с възможности, подобни на PAC-3."

Докато развива собствените си възможности, Украйна се стреми и към лицензионно споразумение със САЩ за производство на PAC-3 на украинска територия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви миналия месец пред Зеленски, че подобна сделка е възможна, но впоследствие се отдръпна от тази идея и настоя Пентагонът първо да възстанови собствените си запаси.

Терех подчерта, че дори да има политическа воля, производството на PAC-3 е ограничено от тесни места във веригата за производство на компоненти. Тя предпочита отделно споразумение, което да позволи на Украйна да произвежда самонасочващи глави – автономната система за насочване, разположена в носовата част на ракетата, която я насочва към целта. По думите ѝ това е най-критичният и най-трудният за производство компонент.

Терех заяви още, че далекобойната FP-9 също може да бъде готова тази есен, „ако никой не попречи на работата ни". Това би направило Украйна една от едва около десетина държави в света с подобни способности.

В момента Украйна разчита основно на далекобойни дронове, включително FP-1 на Fire Point с обсег до 2300 километра и FP-2 с обсег 700 километра, за да нанася удари по руската петролна индустрия и логистична инфраструктура.

„Тази година атакувахме Русия с два пъти повече дронове, отколкото тя атакува нас", каза Терех. „През 2022 г. това беше немислимо. Постигнахме го заедно – украинската армия, политиците и производителите. Това е наша способност, независима от други държави, без повече да искаме разрешение, за да поразяваме цели."

Сега Украйна развива възможността да нанася удари по Русия с много по-мощни ракети. Fire Point вече разполага с крилатата ракета FP-5 Flamingo, която носи бойна глава с тегло 1 тон на разстояние до 3000 километра, но тя е използвана само ограничено. Балистична ракета като FP-9 би била много по-трудна за прехващане от Русия и би могла да поразява руски пускови установки – нещо значително по-ефективно от опитите да се свалят входящите руски ракети.

Докато Fire Point разработва новите ракети и подготвя серийното им производство, Русия се опитва да поразява украинските лаборатории и заводи.

Според заместник-началника на Главното разузнавателно управление на украинското министерство на отбраната генерал-майор Вадим Скибицки Русия разглежда украинските балистични ракети и нарастващото производство на далекобойни и ударни дронове като сериозна заплаха и извършва активно разузнаване.

„Те се опитват да ни попречат да започнем масово производство на тези оръжия", каза той.

Терех потвърди заплахата: „Никой, освен нашите партньори, не иска Украйна да бъде въоръжена със собствени балистични ракети. Затова работим под огромен натиск", заяви тя.