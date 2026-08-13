"Евронюз" за Бургас: Слънчевият морски домакин на "Евровизия 2027"

Бургас, който ще бъде домакин на песенния конкурс „Евровизия“ през 2027 г., е описан от „Евронюз“ (Euronews) като един от най-обичаните морски градове в България, с дълги пясъчни плажове, оживена крайбрежна зона и спокойна лятна атмосфера.

В свой материал, озаглавен „Евровизия 2027: Пътеводител за Бургас, слънчевия морски град домакин на България“, медията отбелязва, че мнозина са очаквали след българската победа на конкурса домакин през 2027 г. да бъде София, но изборът в крайна сметка е паднал върху Бургас.

„Евронюз“ определя Бургас като сравнително слабо познат в международен план, но един от най-предпочитаните морски градове в страната. Медията описва града като място, което освен с „Евровизия“ може да привлече посетителите с плажове, зелени паркове, ресторанти с морска храна, културни забележителности и активна художествена сцена.

Изданието обръща специално внимание и на достъпа до града. Бургас е четвъртият по големина град в България и се намира на около 400 километра от София, пише „Евронюз“. Летището в Бургас е на около 10 километра от центъра и има директни връзки с редица европейски градове, сред които Лондон, Рим и Берлин. Между София и Бургас има и железопътни и автобусни връзки, като според материала най-бързото пътуване с влак е около пет часа и 43 минути.

Медията посочва още, че въпреки обичайното поскъпване на хотелите в градовете домакини на „Евровизия“, Бургас по принцип остава сравнително достъпна туристическа дестинация. Проверка на екипа на „Евронюз Травъл“ е установила цени за самостоятелни стаи от 32 евро на вечер през август и за четиризвездни хотели от 67 евро, а нощувка в петзвезден хотел на брега може да бъде намерена за около 130 евро.

Сред местата, които „Евронюз“ препоръчва на бъдещите посетители, са Централният и Северният плаж, както и по-спокойните плажове в Сарафово и Крайморие. Мостът в Бургас е определен като задължителна спирка след ден на плажа и подходящо място за наблюдаване на залеза.

В своя материал медията отделя внимание и на Морската градина, която описва като парк с около пет километра алеи за разходка, подходящи и за колоездене. „Евронюз“ споменава още църквата „Св. св. Кирил и Методий“, Фестивала на пясъчните скулптури и музикалния фестивал „Спайс Мюзик Фестивал“ като част от културния облик на града.

Не е пропусната и местната кухня. „Евронюз“ описва Бургас като добро място за опитване на риба и морски дарове, като сред местните специалитети посочва миди по бургаски и черноморски калкан. Медията препоръчва още странджански дядо и шопска салата, както и местни напитки.

Според данни на платформата „Нумбео“, цитирани от „Евронюз“, храненето в Бургас също остава сравнително достъпно – основно ястие в по-евтин ресторант струва средно около 12,39 евро, половин литър местна наливна бира – 1,79 евро, а вечеря за двама в ресторант от среден клас, без напитките, е около 40,90 евро.

Материалът обобщава Бургас не само като сцена за „Евровизия 2027“, а и като морска дестинация, в която посетителите могат да съчетаят конкурса с плаж, култура, местна кухня и разходки край Черно море, пише БТА.

На пресконференция в Българската национална телевизия (БНТ) по-рано днес генералният директор на обществената медия Милена Милотинова съобщи, че Бургас ще е домакин на конкурса „Евровизия“ догодина. Двата полуфинала ще са на 11 и 13 май (вторник и четвъртък). Финалът ще е на 15 май, събота. Ще има още шест предварителни шоу програми, като информация за тях ще бъде дадена поетапно, когато има готовност, уточни Милотинова.