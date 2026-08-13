Руски офицер е бил убит при атентат в Севастопол (Обновена)

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Руски офицер бе убит при бомбен атентат в град Севастопол, съобщи местното управление на руската Федерална служба за сигурност, цитирано от ТАСС.

От службата уточняват, че при взрива офицерът е получил смъртоносни наранявания, вследствие на което е починал.

ФСС е задържала руска гражданка, заподозряна в извършването на атентата. Службата е установила, че родената през 1994 г. задържана жена е действала по поръчка на украинските спецслужби.

В момента се извършват оперативно-издирвателни и следствени действия и се решава въпросът за образуване на наказателно производство, посочва ТАСС.

От Украйна засега няма коментар по случая, отбелязва Ройтерс.

Няколко неофициални руски канала в Телеграм идентифицираха жертвата като Роберт Шагеев, когото описаха като бивш украински морски офицер, преминал на страната на Русия по време на анексирането на Крим от Москва през 2014 г.. Те съобщиха, че по това време той е бил командир на украинската подводница "Запорожие".

Неофициалният украински сайт "Миротворец", който поддържа база данни с хора, описани като военни престъпници или предатели, написа, че Шагеев е бил "ликвидиран".

Назначеният от Русия губернатор на Севастопол Михаил Развожаев не назова имената на жертвата и на задържаната жена, но благодари в изявление на служителите на ФСС и на местните жители, които са им оказали съдействие за бързото задържане на заподозряната.

Губернаторът допълни, че петима души са били убити в Севастопол през изминалата нощ по време на операция за обезвреждане на взривно устройство, посочва Ройтерс, цитирана от БТА.

Севастопол се намира на Кримския полуостров.