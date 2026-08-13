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Иран: Тръмп бе принуден да смени самолета си, защото се страхува от нашата мощ

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Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Ирански държавни медии се присмиват на президента на САЩ Доналд Тръмп, след като се появиха нови подробности за това, че тайно е сменил самолета при посещение миналия месец в Турция, предаде Ройтерс.

Според медиите в Иран това показва страха на Тръмп от мощта на Иран.

"Тръмп отново, с новия си скандал, стана водеща тема в американските медии тези дни. Скандал, който се зароди от страха от иранската военна мощ - мощ, която накара Тръмп миналия месец, по време на връщане от Турция, тайно да смени самолета си", каза водещ по държавната телевизия, като заяви, че този епизод е станал "унижение" за американския лидер.

Опасения, че президентският самолет "Еър форс уан" може да стане обект на нападение с ръчен гранатомет, са накарали Сикрет сървис - службата, която отговаря за сигурността на американския президент, да прехвърли Тръмп в по-малък правителствен самолет.

Опасенията са възникнали в последния ден от престоя на Тръмп в турската столица Анкара, където се състоя среща на лидерите на страните от НАТО. Сикрет сървис са оценили риска като действителен и непосредствен, пише БТА. 

В. "Ню Йорк таймс" написа, че американски представители са били разтревожени да узнаят, че Иран знае къде е отседнал Тръмп в Анкара, включително и точния етаж на хотела, в който се е намирал.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

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