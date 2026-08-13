Иран: Тръмп бе принуден да смени самолета си, защото се страхува от нашата мощ

Ирански държавни медии се присмиват на президента на САЩ Доналд Тръмп, след като се появиха нови подробности за това, че тайно е сменил самолета при посещение миналия месец в Турция, предаде Ройтерс.

Според медиите в Иран това показва страха на Тръмп от мощта на Иран.

"Тръмп отново, с новия си скандал, стана водеща тема в американските медии тези дни. Скандал, който се зароди от страха от иранската военна мощ - мощ, която накара Тръмп миналия месец, по време на връщане от Турция, тайно да смени самолета си", каза водещ по държавната телевизия, като заяви, че този епизод е станал "унижение" за американския лидер.

Опасения, че президентският самолет "Еър форс уан" може да стане обект на нападение с ръчен гранатомет, са накарали Сикрет сървис - службата, която отговаря за сигурността на американския президент, да прехвърли Тръмп в по-малък правителствен самолет.

Опасенията са възникнали в последния ден от престоя на Тръмп в турската столица Анкара, където се състоя среща на лидерите на страните от НАТО. Сикрет сървис са оценили риска като действителен и непосредствен, пише БТА.

В. "Ню Йорк таймс" написа, че американски представители са били разтревожени да узнаят, че Иран знае къде е отседнал Тръмп в Анкара, включително и точния етаж на хотела, в който се е намирал.