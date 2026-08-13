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Експлозия на пристанището в Ротердам, има загинал (Видео, снимки)

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Експлозия на пристанището в Ротердам СНИМКА: Ройтерс

Един човек загина, а няколко други бяха ранени при експлозия в района на пристанището в нидерландския град Ротердам, съобщи местната полиция. Взривът е станал малко след обяд в индустриален обект на улица „Мозелвег" в района Европорт, който е част от най-голямото пристанище в Европа.

На мястото са изпратени шест линейки, противопожарни екипи и медицински хеликоптер. Пострадалите са транспортирани в болница, а районът е отцепен. Към момента причината за експлозията не е официално установена. 

Експлозия на пристанището в Ротердам СНИМКА: Ройтерс
Експлозия на пристанището в Ротердам СНИМКА: Ройтерс

По-късно стана ясно, че експлозията е била в рафинерия на нидерландското подразделение на швейцарската група „Гънвор" (Gunvor), пише БТА. Става дума за обекта Gunvor Energy Rotterdam, който е част от едно от най-големите химически и нефтохимически индустриални зони в света.

Според регионалната медия Rijnmond по време на инцидента на обекта е работил външен екип по поддръжка на тръбопроводи. Предполага се, че нещо е възникнало при разкачването на тръбите, като следи от взрива са били видими върху резервоар за съхранение. 

По-рано през деня в пристанището е възникнал и отделен инцидент, свързан с прекъсване на електрозахранването в рафинерия на Esso в района Ботлек. Това е довело до изпускане на газове и поява на големи пламъци и гъст черен дим над пристанището. Властите засега не са установили дали двата инцидента са свързани, пише dutchnews. 

Полицията и службите за безопасност водят разследване на обстоятелствата около експлозията и проверяват всички възможни версии. Пристанището в Ротердам е ключов енергиен и логистичен център на Европа, в който се намират големи петролни рафинерии, терминали за съхранение на горива и нефтохимически предприятия.

Експлозия на пристанището в Ротердам СНИМКА: Ройтерс
Експлозия на пристанището в Ротердам СНИМКА: Ройтерс

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