Експлозия на пристанището в Ротердам, има загинал (Видео, снимки)

Един човек загина, а няколко други бяха ранени при експлозия в района на пристанището в нидерландския град Ротердам, съобщи местната полиция. Взривът е станал малко след обяд в индустриален обект на улица „Мозелвег" в района Европорт, който е част от най-голямото пристанище в Европа.

На мястото са изпратени шест линейки, противопожарни екипи и медицински хеликоптер. Пострадалите са транспортирани в болница, а районът е отцепен. Към момента причината за експлозията не е официално установена. Експлозия на пристанището в Ротердам СНИМКА: Ройтерс

По-късно стана ясно, че експлозията е била в рафинерия на нидерландското подразделение на швейцарската група „Гънвор" (Gunvor), пише БТА. Става дума за обекта Gunvor Energy Rotterdam, който е част от едно от най-големите химически и нефтохимически индустриални зони в света.

Според регионалната медия Rijnmond по време на инцидента на обекта е работил външен екип по поддръжка на тръбопроводи. Предполага се, че нещо е възникнало при разкачването на тръбите, като следи от взрива са били видими върху резервоар за съхранение. ⚡️JUST IN: An explosion occurred at Europe’s largest port



The explosion occurred at the Gunvor Energy oil refinery in Rotterdam. One person was killed and several others were injured.



Emergency services are working at the scene. The cause of the incident is being investigated. pic.twitter.com/a0hq5Tf6TB — NEXTA (@nexta_tv) August 13, 2026

По-рано през деня в пристанището е възникнал и отделен инцидент, свързан с прекъсване на електрозахранването в рафинерия на Esso в района Ботлек. Това е довело до изпускане на газове и поява на големи пламъци и гъст черен дим над пристанището. Властите засега не са установили дали двата инцидента са свързани, пише dutchnews.

Полицията и службите за безопасност водят разследване на обстоятелствата около експлозията и проверяват всички възможни версии. Пристанището в Ротердам е ключов енергиен и логистичен център на Европа, в който се намират големи петролни рафинерии, терминали за съхранение на горива и нефтохимически предприятия.