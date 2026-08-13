Смъртното наказание набира сила в САЩ, трима ще бъдат екзекутирани в един ден

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В първия ден от втория си мандат през 2025 г. Доналд Тръмп подписа указ за възстановяване на федералното смъртно наказание

За първи път от 16 години трима осъдени на смърт ще бъдат екзекутирани в един и същи ден в различни американски щати. Случаят се превръща в символ на рязкото увеличаване на екзекуциите в САЩ, което според анализатори е свързано с политиките на Доналд Тръмп и с по-агресивния подход на отделни щатски власти към смъртното наказание, пише Би Би Си.

Планираните за четвъртък екзекуции на Антъни Даръл Хайнс (66 г.) в Тенеси, Джереми Уилямс (41 г.) в Алабама и Карлос Куеста-Родригес (71 г.) в Оклахома показват колко силно се е ускорило прилагането на смъртното наказание в Съединените щати.

През 2025 г. в страната са извършени 47 екзекуции в 11 щата – почти двойно повече от 2024 г. и над четири пъти повече спрямо 2021 г. Това се случва въпреки факта, че обществената подкрепа за смъртното наказание постепенно намалява, а съдебните заседатели все по-рядко постановяват смъртни присъди.

Президентът Доналд Тръмп от години е сред най-твърдите поддръжници на смъртното наказание. Той го определя като „ключов инструмент за възпиране и наказване на извършителите на най-жестоките престъпления", отбелязва медията.

По време на първия си мандат през 2020 г. Тръмп прекрати почти 20-годишния мораториум върху федералните екзекуции и нареди изпълнението на 13 смъртни присъди в рамките на шест месеца.

При управлението на Джо Байдън федералните екзекуции бяха спрени, но още в първия ден от втория си мандат през 2025 г. Тръмп подписа указ за възстановяване на федералното смъртно наказание. До момента не е извършена федерална екзекуция след подписването на указа, но Министерството на правосъдието вече разшири допустимите методи за изпълнение на присъдите, включително чрез разстрел, и ускори вътрешните процедури по делата.

Указът на Тръмп насърчава щатите да търсят смъртно наказание при убийства на служители на реда и задължава федералните власти да съдействат за осигуряването на достатъчни количества медикаменти за смъртоносни инжекции.

Най-голям принос за увеличаването на екзекуциите има Флорида. През 2025 г. около 40% от всички екзекуции в САЩ са били извършени именно там, а през първата половина на 2026 г. 12 от общо 19 екзекуции са били във Флорида.

Експерти свързват тази тенденция с републиканския губернатор Рон Десантис. През 2023 г. Флорида намали прага за постановяване на смъртна присъда, като вече не е необходимо единодушие на всички 12 съдебни заседатели – достатъчни са осем гласа.

Освен това щатът направи изнасилването на дете под 12 години престъпление, за което може да се иска смъртно наказание.

Десантис защитава тези промени с аргумента, че смъртното наказание е силен възпиращ фактор и подходящо наказание за най-тежките престъпници.

Във Флорида губернаторът има правомощието еднолично да подписва заповеди за екзекуция на осъдени, които са изчерпали всички възможности за обжалване.

САЩ остават една от малкото западни държави, в които смъртното наказание продължава да се прилага. В 27 от 50-те щата то все още е предвидено в законодателството, макар че Калифорния, Охайо, Орегон и Пенсилвания са преустановили екзекуциите чрез изпълнителни решения.

Главният прокурор на Флорида Джеймс Утмайер определя смъртното наказание като „върховната форма на наказание" за извършителите на особено жестоки престъпления.

Прокурорът Уилям Шайнър подчертава, че решението дали да бъде наложена смъртна присъда остава в ръцете на съдебните заседатели и на обществото.

Начинът, по който се извършват екзекуциите, се превърна в отделен обществен спор. Недостигът на медикаменти за смъртоносни инжекции принуди някои щати да търсят алтернативи. През 2025 г. Южна Каролина възобнови екзекуциите чрез разстрел.

Според данни на Death Penalty Information Center около 3% от американските екзекуции между 1890 и 2010 г. са били неуспешни или сериозно проблемни, като най-висок дял имат смъртоносните инжекции.

През май в Тенеси властите повече от час безуспешно се опитваха да поставят смъртоносна инжекция на Тони фон Карътърс. Според свидетели по време на процедурата той е изпитвал силна болка, а по гърдите му е текла кръв. Губернаторът Бил Лий впоследствие даде едногодишна отсрочка, но отхвърли твърденията, че екзекуцията е била провалена.

Именно по същия протокол сега трябва да бъде екзекутиран Антъни Даръл Хайнс, който е прикован на легло и твърди, че е невинен.

В Алабама Джереми Уилямс, осъден за изнасилването и убийството на 5-годишно момиче, сам е поискал да бъде екзекутиран.

В Оклахома 71-годишният Карлос Куеста-Родригес също е отказал помилване. Според експерти напредналата му възраст увеличава риска от усложнения при смъртоносна инжекция.

Парадоксално, ръстът на екзекуциите съвпада с отслабваща обществена подкрепа за смъртното наказание.

Според последното проучване на Gallup едва 52% от американците смятат смъртното наказание за морално приемливо – най-ниското ниво от 70-те години насам.

Още по-показателен е спадът на новите смъртни присъди. През 90-те години съдебните заседатели са постановявали над 300 смъртни присъди годишно, докато през 2025 г. те са били едва 23.

Според Робин Махер от Death Penalty Information Center това показва, че обикновените граждани, които участват в съдебните заседания, все по-често решават, че дори при най-тежките престъпления смъртното наказание не е правилният отговор.