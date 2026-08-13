Делфин плува в Канале гранде във Венеция (Видео)

Делфин е забелязан да плува в Канале гранде във Венеция в района на моста "Риалто", предадоха АНСА и „Венеция тудей". Жители на града и туристи са видели многократно необичайния посетител тази сутрин.

Кметът на италианския град Симоне Вентурини призова всички, които карат корабчета, гондоли, водни таксита и частни лодки, да бъдат внимателни, за да не пострада делфинът.

Местните все още се чудят дали необичайният посетител на Канале гранде нее същият делфин, който от миналото лято се подвизава във Венецианската лагуна и често е виждан в района на площад "Сан Марко".

Той н се превърна в талисман на Венеция и жителите на града са го кръстили с две имена - Нане и Мимо. Властите се опитаха да изведат делфина Нане-Мимо миналата година от лагуната, но безуспешно. Този делфин обаче досега не е навлизал навътре в Големия венециански канал, който започва от зоната с площад „Сан Марко", прави няколко завоя, преди да стигне до зоната с централната гара на Венеция, далеч от центъра на града, информира БТА.