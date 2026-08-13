Турция, Пакистан и Саудитска Арабия изграждат общи военни механизми по отбранителния пакт

С развитието на механизма може да бъде разгледана възможността за присъединяване и на други държави

Турция, Саудитска Арабия и Пакистан ще създадат политически и военни механизми в рамките на отбранителния пакт, който трите държави подписаха миналата седмица. Това съобщи в четвъртък турското Министерство на националната отбрана, като уточни, че съюзът ще задълбочи сътрудничеството в отбранителната индустрия и ще включва съвместни военни учения.

Трите страни подписаха Съвместното отбранително споразумение от Мека на 7 август. Документът предвижда, че въоръжено нападение срещу която и да е от страните членки ще се счита за нападение срещу всички останали, по подобие на член 5 от договора на НАТО за колективна отбрана, пише turkiyetoday.

На седмичния брифинг на министерството в Анкара говорителят на Министерството на националната отбрана контраадмирал Зеки Актюрк заяви, че споразумението има за цел да придаде на съществуващите приятелски и братски отношения между трите държави по-институционален и устойчив характер в областта на отбраната и сигурността.

По думите му основните цели на пакта са да допринесе за регионалната сигурност и стабилност, да развие военното сътрудничество между трите държави и да засили съвместния им капацитет за реакция при евентуални кризи.

„Това споразумение е с отбранителен характер и не определя нито една държава като общ враг или противник", подчерта той.

Актюрк посочи, че документът предвижда създаването на стратегически политически и военни механизми с участието на министрите на отбраната, министрите на външните работи, началниците на генералните щабове и командващите въоръжените сили на трите държави, като координацията между тях ще се осъществява на най-високо равнище. Военното сътрудничество ще се развива поетапно, като започне с командно-щабни и полеви учения.

„На по-късен етап се предвижда провеждането на съвместни учения с участието на сухопътни, военноморски, военновъздушни, противовъздушни сили, както и на безпилотни системи", обясни говорителят.

Според него тези учения ще имат за цел да идентифицират нуждите и слабостите преди възникването на евентуални кризи, да превърнат извлечените поуки в доктрина, обучение и планиране, както и непрекъснато да развиват съвместните оперативни способности. Актюрк подчерта, че

сътрудничеството в отбранителната индустрия е един от основните елементи на споразумението

„Целта не е само доставката на продукти и системи, а също така съвместното им разработване и производство, технологичното сътрудничество и осигуряването на устойчиво техническо обслужване и логистична подкрепа", каза той.

Сред приоритетните области за сътрудничество са безпилотните и автономните системи, електронната война и способностите, подпомагани от изкуствен интелект. По думите му Съвместното отбранително споразумение от Мека не представлява алтернатива или конкурент на НАТО, а допълва международната архитектура на сигурността, като допринася за регионалната стабилност.

Той добави, че

с развитието на механизма може да бъде разгледана възможността за присъединяване и на други държави, ако бъде постигнат необходимият консенсус.

„Крайната ни цел е да изградим институционален механизъм, който функционира ефективно в мирно време, подготвен е за евентуални кризи и може да предоставя конкретна военна подкрепа при необходимост", заяви Актюрк.

Попитан за отделна инициатива, наречена „Съюз на Червено море", говорителят съобщи, че по покана на Саудитска Арабия на 28 юли в Рияд е проведена техническа среща за създаване на Многонационална морска отбранителна коалиция, насочена към гарантиране на свободата на корабоплаването в протока Баб ел-Мандеб. След това на 30 юли е проведена среща на равнище началници на генералните щабове.

По думите му Турция участва в координационната среща, която се провежда в Джеда на 12–13 август, а работата със саудитските власти продължава с цел намаляване на напрежението в района на Персийския залив и гарантиране на безпрепятственото протичане на международната търговия.

По отношение на дейността по турските граници Актюрк заяви, че въоръжените сили на страната продължават да охраняват границите денонощно при всякакви метеорологични и теренни условия.

„Няма намаляване на подразделенията или на личния състав в нашите гранични постове и базови райони", каза той.

Говорителят заяви, че траен мир и стабилност в Близкия изток могат да бъдат постигнати само ако Израел прекрати, по думите му, окупацията и атаките в Газа и Ливан. Той посочи, че Израел продължава военните действия, които задълбочават хуманитарната криза в Газа, както се вижда и от докладите на ООН.

„Отхвърлянето от Израел на плана от 15 точки за Газа е още един признак на неговата експанзионистична регионална политика", заяви Актюрк. Той добави, че въпреки подписаното рамково споразумение Израел продължава подобни атаки и военни действия в Южен Ливан.

„Още веднъж подчертаваме, че международната общност трябва да заеме по-решителна и твърда позиция в защита на международното право и хуманитарните ценности, за да бъде установен мир и стабилност в региона", каза той.

Министерството даде и информация за катастрофата с турски изтребител F-16, който се разби в сряда в Ялова. Самолетът е изпълнявал тренировъчен полет в рамките на програмата за подбор на курсанти за Военновъздушния колеж за 2026 г.

„Пилотът се катапултира успешно и е в добро здравословно състояние. Причината за катастрофата ще бъде установена след подробно разследване", заяви Актюрк.