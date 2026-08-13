Тръмп трудно ще замени лоялната Карълайн, която превеждаше думите му на света (Обзор)

Прессекретарката на Белия дом го напуска, за да се грижи за децата си

Напускането на Карълайн Левит от поста прессекретар на Белия дом на пръв поглед може и да изглежда като поредната смяна в екипа на Доналд Тръмп.

Но обичаната от MAGA Левит се утвърди като един от най-разпознаваемите гласове във втората администрация на Тръмп, а според мнозина нейното тръгване е голяма загуба за републиканеца. Причината - умението на Левит да говори на езика на Тръмп, а когато е необходимо, да го превежда за останалия свят.

28-годишната Левит коментира в социалните мрежи, че след второто си раждане е осъзнала, че не може да бъде майката, която децата ѝ заслужават, тъй като посвещава времето, енергията и вниманието си на работата. Тръмп, смекчавайки удара върху себе си от напускането на Левит, която той хвалеше като един от “най-доверените си помощници”, обяви, че тя ще продължи да служи като външен съветник и влиятелен глас в Републиканската партия преди междинните избори.

Когато зае поста си на говорителка на Белия дом през 2025 г., Левит беше едва на 27 години. Така тя се превърна в най-младия човек в историята на САЩ, заемал тази длъжност. Тогава Тръмп отбеляза, че тя е “умна, твърда и изключително ефективен комуникатор”.

Лоялността ѝ към президента обаче е засвидетелствана доста по-рано във времето. Левит работеше и в първата администрация на Тръмп, а след това бе част от екипа на конгресменката Елиз Стефаник. По-късно тя беше говорителка на предизборния щаб на републиканеца, а освен това ръководеше неговия пресцентър по време на преходния период.

Нещо, което отличава Левит от традиционния говорител, е това, че тя не се стремеше да бъде посредник между Белия дом и журналистите. Левит не просто обясняваше политиките на Тръмп, тя често влизаше в директна конфронтация с медии и атакуваше мотивите зад въпросите им. Този подход реално е част от по-широката комуникационна стратегия на Тръмп. При Левит брифингите се превърнаха от място за обмен на информация в своеобразна политическа сцена.

Скоро след като зае поста си, Левит започна да дава по-голям достъп на консервативни и онлайн издания, а в залата за брифинги беше въведено дори специално място за нови медии. Промяната беше очевидна - традиционните телевизии, вестници и информационни агенции вече не бяха единствените, които задаваха тона на пресконференциите.

А някои медии бяха откровено нападани. В хода на огромен скандал, олицетворяващ презрението на администрацията към традиционните медии, Левит - по указание на Тръмп - забрани на “Асошиейтед прес” достъпа до определени брифинги в Белия дом. Репортер от агенцията дори беше изключен от борда на “Еър Форс 1”. Всичко започна с това, че “Асошиейтед прес”, която има хиляди клиенти в САЩ и по целия свят, отказа да промени стиловия си наръчник и да започне да пише “Американския залив” вместо “Мексиканския залив”.

Левит много пъти е доказвала, че е точно това, което Тръмп иска - говорител, който не поддържа неутрален тон, който върло защитава президента и позицията му, като в същото време остро заклеймява критиците. По време на първия си официален брифинг в Белия дом Левит например обяви, че Тръмп е предотвратил “абсурдно разхищение на пари на данъкоплатците”. Левит обясни, че екипът на републиканеца е осуетил план за финансирането на презервативи в Газа на стойност 50 млн. долара. Разбира се, никъде в програмата на USAID не се откри подобно нещо, но за Левит всичко, което излиза от устата на Тръмп, е абсолютната истина.

Моментът на напускането ѝ съвсем не е маловажен - САЩ са в навечерието на междинните избори през ноември. Това се очаква да е първият голям тест за Тръмп след завръщането му в Белия дом, а популярността му сред американците не е особено голяма в момента. Едва ли е случайно, че президентът подчерта бъдещата роля на Левит в Републиканската партия. Докато тя със сигурност ще отделя повече време за децата си, не е изключено все пак да продължи да се занимава по-сериозно с партията. Очакванията са нейното спорно наследство като говорителка на Белия дом да надживее втората администрация на Тръмп, тъй като екипите от западното крило често надграждат това, което е останало от предшествениците им.