Румъния остана без АЕЦ заради пресъхващия Дунав (Обзор)

Ниското ниво на река Рейн може да повлияе на икономическия растеж на Германия

Румъния остана без ядрена енергия след спирането на реактор 2 на единствената ѝ атомна електроцентрала “Черна вода”. Причината за крайната мярка е рекордно ниското ниво на водите на р. Дунав, които се използват за охлаждането на кондензаторите на турбините в централата. По същата причина в края на юли бе спрян и първият реактор на “Черна вода”.

Сега северната ни съседка остава с близо една пета по-малко електричество в своята енергийна система. Блок 1 и 2 на централата имат капацитет от 700 мегавата, което е 20% от общото производство на Румъния. Местното министерство на енергетиката твърди, че

спирането на АЕЦ-а ще бъде компенсирано

с алтернативни източници и внос на енергия, за да няма проблеми с електроснабдяването.

Букурещ може да замести доставките от “Черна вода” с вятърната електроенергия и въглищните електроцентрали.

“Те ще бъдат използвани в зависимост от реалното състояние на системата и хидрологичните условия през следващия период. За следващите 7 дни прогнозата сочи, че приносът от вятърната енергия ще бъде с прогнозна мощност средно от 525 мегавата, с максимална стойност от 1560 мегавата и минимална от 100 мегавата. В зависимост от метеорологичните условия тази продукция може да допринесе съществено за покриването на нуждите от електроенергия”, се посочва в съобщение на енергийното ведомство.

Директорът на “Черна вода” Ромео Урджан твърди, че продължителността на пълното спиране на централата зависи от това как ще се развива нивото на Дунав.

“В момента 10-дневната прогноза ни показва непрекъснато понижаване на нивото на водите, така че поне за следващите 10 дни няма да се стартира повторно реактор 2”, обясни той.

По думите му няма причина за притеснения за стабилността на румънската енергийна система. Страната има други начини за произвеждане на енергия и може да си позволи да я внася.

“На тези, които се притесняват, аз бих им казал, че живеем в един нормален свят, в който реакторите се пускат и спират, в който нивото на водата спада, и в който вземаме мерки за бъдещето, за да избегнем инциденти”, успокои Урджан.

Дунав не е единствената голяма река в Европа, която страда от маловодие. Рекордно ниски са нивата и на германската Рейн, което наруши корабоплаването по нея.

Това вече

оказва негативно влияние върху редица отрасли,

които и без това страдат от неблагоприятни икономически условия. В стоманодобивната промишленост е затруднен предимно превозът на скрап. В момента корабите могат да транспортират само една трета от обичайния си товар, което е утроило разходите за тази услуга.

Ако доскоро тя струваше по 10 евро за тон стомана, то сега цената се е покачила до 30 евро, оплакват се представители на стоманената индустрия. Това рязко повишаване накара някои фирми да отложат доставките си или да ги отменят.

Германската икономика може да се сблъска със сериозни загуби, тъй като Рейн е ключова индустриална транспортна артерия. Килският институт за световна икономика предупреждава, че ниските нива на водата биха могли да заличат икономическия растеж на Германия тази година.