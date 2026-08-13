Командир от "Хамас" е убит при израелски удар в Газа

Високопоставен командир на "Хамас" е сред убитите при израелски въздушен удар в Газа. Това са първите съобщени смъртни случаи в анклава от повече от седмица, на фона на ограничаването атаките от страна на израелската армия под натиска на САЩ, предаде Ройтерс.

Убитите палестинци са двама, като сред тях и високопоставен представител на полицията. Това са първите съобщени смъртни случаи в анклава от повече от седмица, на фона на ограничаването на целенасочените атаки от страна на израелската армия под натиска на САЩ, предаде Ройтерс.

Палестински здравни служители съобщиха, че при първия удар са били поразени двама души на мотоциклет в западната част на Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа. Единият от тях е загинал на място, а другият е бил ранен, допълниха те.

От своя страна, израелската армия заяви, че при въздушния удар в Хан Юнис е бил ликвидиран командир от палестинската въоръжена групировка „Хамас", който е планирал атака срещу израелски военнослужещи.

По-късно днес израелски дрон е изстрелял три ракети по автомобил, движещ се в западната част на град Газа, при което е бил убит ръководителят на полицията в града. Двама души са били ранени тежко, съобщиха медицински служители и очевидци.

Ръководеното от „Хамас" Министерство на вътрешните работи също потвърди в съобщение, че Израел е извършил „убийството" на полковник Джамал Абу Кмейл.

Израелската армия все още не е коментирала случая, съобщава БТА.

От началото на споразумението за прекратяване на огъня през октомври Израел засили атаките срещу членове на ръководените от „Хамас" полицейски сили, при които бяха убити десетки хора, съобщиха представители на службите за сигурност и здравните власти.

Миналия месец президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е постигнат пробив по плана му за прекратяване на войната. Израел и палестинската въоръжена групировка „Хамас" са се съгласили с него, като според плана израелските сили трябва да се изтеглят, а „Хамас" да се разоръжи. В него се предвиждат и Международни сили за стабилизация, които съвместно с нова палестинска полиция да гарантират сигурността в ивицата.

В неделя израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди в телевизионно обръщение, че отхвърля най-новия план на Тръмп за Газа. Това се случи, въпреки че израелската армия на практика е преустановила атаките в палестинския анклав под натиска на американския президент.

„Хамас" заяви, че приема плана, за да избегне подновяване на войната. Групировката обаче добави, че прилагането на споразумението зависи от това Израел първо да изпълни своите ангажименти, включително да се изтегли и да прекрати атаките.

Вчера израелската армия съобщи, че е е нанесла удар по човек, който е представлявал заплаха за израелски военнослужещи. Палестински медици заявиха, че в резултат на тази атака, която е била предприета в град Бейт Лахия, в северната част на ивицата, има тежко ранен човек.