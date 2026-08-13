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Експлозия разтърси завод за боеприпаси край Рим (Видео)

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Експлозия разтърси завод за боеприпаси край Рим КАДЪР: X/@visegrad24

Експлозия разтърси завод за боеприпаси край Колеферо, на около 40 километра югоизточно от Рим, съобщават италиански медии.

На мястото са изпратени пожарникари и полицейски екипи, а спасителните служби извършват „сложни операции". Засега властите не съобщават подробности за причините за взрива, нито дали има пострадали.

Заводът е собственост на германската отбранителна компания KNDS и произвежда боеприпаси със среден и голям калибър за сухопътни и военноморски системи, съобщава италианската информационна агенция АНСА, цитирана от alarabiya.net. 

Експлозия разтърси завод за боеприпаси край Рим КАДЪР: X/@visegrad24

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