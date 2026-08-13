Експлозия разтърси завод за боеприпаси край Рим (Видео)

Експлозия разтърси завод за боеприпаси край Колеферо, на около 40 километра югоизточно от Рим, съобщават италиански медии.
На мястото са изпратени пожарникари и полицейски екипи, а спасителните служби извършват „сложни операции". Засега властите не съобщават подробности за причините за взрива, нито дали има пострадали.
Заводът е собственост на германската отбранителна компания KNDS и произвежда боеприпаси със среден и голям калибър за сухопътни и военноморски системи, съобщава италианската информационна агенция АНСА, цитирана от alarabiya.net.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) August 13, 2026
A large explosion and fire hit a munitions plant in Colleferro, south of Rome, Italy.
The blast occurred at the plant owned by the major Italian defense manufacturer KNDS Ammo Italy, which produces medium- and large-caliber ammunition and solid rocket fuels.
🇮🇹 pic.twitter.com/MM1PuWXEyG
A fire followed by a massive explosion occurred at the former Simmel Difesa ammunition factory in Colleferro, near Rome, now owned by KNDS Ammo Italy.— Tabz (@TabzLIVE) August 13, 2026
The facility produces medium- and large-caliber ammunition for land and naval defense, as well as solid propellants for… pic.twitter.com/c9bodo4BBP