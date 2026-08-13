Доклад: Атентатът край Червената крепост в Делхи е дело на клон на „Ал Каида“

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Атентатът край Червената крепост в Делхи миналата година е дело на клон на „Ал Каида". Това се констатира в нов доклад, представен пред специален орган към Съветът за сигурност към ООН.

Терористичинят акт се приписва на „Ал Каида на Индийския субконтинент" (АКИС),

При силната смъртоносна експлозия в района на историческия обект, който някога е бил резиденция на моголските императори, бяха убити 15 души и още много бяха ранени. Атаката бе извършена с бавно движеща се кола бомба до станция на метрото.

В доклада, който бе публикуван тази седмица, се посочва, че АКИС „продължава да се превръща от фрагментирана групировка в регионална терористична организация", съобщи индийската агенция ПТИ.

Докладът бе представен пред т.нар. Комитет по санкциите 1267 към Съвета за сигурност, известен още като Комитет „Ал Каида"/ИДИЛ.

„АКИС изгради логистични и финансови мрежи, които функционират в малки, разпръснати и децентрализирани клетки. Атаката от ноември 2025 г. до Червената крепост в Делхи официално се приписва на АКИС", пише в 38-ия доклад на Екипа за аналитична подкрепа и наблюдение на санкциите.

Авторите на доклада отбелязват, че АКИС се опитва да създаде свои терористични клетки на територията на Бангладеш.

В текста също така се посочва още, че „Ал Каида" и ИДИЛ от години проявяват интерес към разработването на химически и биологични оръжия, но досега не са успели да преодолеят свързаните с това технически предизвикателства.

Експертите предупреждават, че регионалното напрежение Югоизточна Азия остава „високо" на фона на продължаващите атаки по границата между Пакистан и Афганистан.

Талибаните продължават публично да отричат да допускат на своя територия каквито и да било терористични групировки.

Държавите членки на Съвета за сигурност на ООН изразиха загриженост, че конфликтът между Исламабад и Кабул може да създаде благоприятни условия за терористичните групировки, и да се появят допълнителни предизвикателства за сигурността в региона.

„Терористичната заплаха, идваща от Афганистан, до голяма степен остава непроменена. Много терористични групировки имат възможност да действат в Афганистан, което поставя под постоянна заплаха съседните държави и цяла Централна Азия. Въпреки усилията на фактическите власти да се борят срещу „Ислямска държава – Хорасан" и да ограничат дейността на други терористични формирования, те не успяха да се справят с проблема с тероризма", се посочва в доклада, пише БТА.

В текста също така пише, че на 25 декември миналата година групировката на пакистанските талибани, известна като „Техрик-е Талибан Пакистан", е обявила, че създава „две нови дивизии", обхващащи Белуджистан, Централен Пакистан, Кашмир и провинция Гилгит. Преструктурирането включва и нова дивизия, описана като „военновъздушни сили на ТТП".