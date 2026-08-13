Евродепутатите ни с апел към ЕС заради лечението на Ива Михайлова: Случаят е спешен

Българските евродепутати отправиха спешен съвместен апел към ръководството на Европейския съюз (ЕС) заради тревожни нарушения на правата на човека и върховенството на закона в случая с 22-годишната Ива Михайлова, която е с двойно българско и македонско гражданство. В момента властите в Република Северна Македония (РСМ) възпрепятстват пътуването ѝ в чужбина, където тя трябва да получи неотложно медицинско лечение. Това съобщиха евродепутатите Андрей Ковачев и Ивайло Вълчев.

В съвместното писмо се посочва, че младата жена е получила тежки травми на гръбначния стълб при пътнотранспортно произшествие през октомври 2025 г. През юли 2026 г. официален медицински консилиум в Университетския клиничен център в Скопие е потвърдил, че необходимата за нея интервенция не се извършва в РСМ и лечението трябва да бъде проведено в чужбина.

Въпреки това на 7 август 2026 г. Основният съд в Кочани е отхвърлил искането ѝ за временно изземване на конфискувания ѝ паспорт. Според евродепутатите съдът е повишил произволно прага на доказване, след като преди това сам е изискал конкретното медицинско становище.

Българската делегация в Европейския парламент подчертава, че случаят е преди всичко спешна хуманитарна ситуация, при която съществува реален риск от трайни неврологични увреждания. В същото време според евродепутатите той разкрива и дълбоки системни проблеми в правосъдната система на РСМ, пише БТА.

В писмото са посочени и редица обезпокоителни процедурни нередности, сред които преследването на единствения пряк очевидец, след като е дал показания в полза на Михайлова. Това, според българските представители в ЕП, поставя сериозни въпроси за начина, по който се третират граждани с българско самосъзнание в страна кандидат за членство в ЕС.

Евродепутатите настояват за незабавна намеса пред властите в РСМ, за да бъде осигурено временно разрешение Ива Михайлова да пътува в чужбина за медицинско лечение при подходящи гаранции. Те призовават още за внимателно проследяване на текущите съдебни производства, спазването на правото ѝ на защита и твърденията за сплашване на свидетели.

В писмото се иска и официално обяснение от Скопие за промяната на доказателствените стандарти от местния съд. Българските евродепутати настояват тези нарушения да бъдат отразени в мониторинга на Европейската комисия върху независимостта на съдебната система и върховенството на закона като част от оценката на напредъка на РСМ по пътя към ЕС.

Те искат и уверения, че българската идентичност и гражданство на Ива Михайлова не са повлияли върху начина, по който тя е била третирана от съда.

Евродепутатите подчертават, че зачитането на независимостта на съдебната власт не може да бъде основание за мълчание на институциите, когато гражданин на ЕС е изправен пред риск от необратими физически увреждания и нарушения на основните му права.

Писмото е подписано от всички български членове на Европейския парламент. То е адресирано до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, председателя на Европейския съвет Антонио Коща, върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Кая Калас, комисаря по разширяването Марта Кос, директора на генерална дирекция „Разширяване" в ЕК Герт-Ян Копман, посланика на ЕС в РСМ Михалис Рокас, председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар и посланиците на държавите членки към ЕС (Корепер 2).

Преди дни президентът Илияна Йотова заяви, че ще повдигне отново въпроса за лечението на Ива Михайлова пред правителството на Република Северна Македония и президента Гордана Силяновска.