Хутите атакуваха рафинерия в Саудитска Арабия

Йеменските хути заявиха, че са извършили атака с два дрона срещу рафинерия на петролната компания „Сауди Арамко" в град Джазан, Саудитска Арабия. За това съобщи свързаната с Иран информационна агенция САБА, цитирана от Ройтерс.

Военен представител на хутите посочи, че нападението е било извършено в отговор на действия, които групировката определя като саудитски нарушения на въздушното пространство и суверенитета на Йемен в провинциите Саада и Хаджа, разположени по границата със Саудитска Арабия.

До момента саудитските власти не са коментирали твърденията за атаката, пише БТА.

Гражданската война в Йемен започна през 2014 г., когато подкрепяните от Иран хути превзеха столицата Сана и принудиха международно признатото правителство да се премести в южната част на страната. През 2015 г. конфликтът се разрасна след намесата на водена от Саудитска Арабия коалиция в подкрепа на правителството. В резултат Йемен остана разделен между северните и западните райони, контролирани от хутите, и териториите, държани от правителството и съюзниците му.

В Йемен действат две информационни агенции, носещи името САБА. Едната е свързана с базираното в Аден правителство на Южен Йемен. Именно другата агенция, контролирана от движението „Ансар Аллах", както официално се наричат хутите, е източникът, цитиран от Ройтерс.