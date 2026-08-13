Хванаха над 120 нелегални мигранти на границата на Словения с Хърватия

Словенската полиция е заловила двама мъже, граждани на Сърбия и на Словакия, които в два отделни случая са се опитали да прекарат общо над 120 нелегални мигранти през границата между Хърватия и Словения, съобщи словенското издание "24 ур".

При първия случай е арестуван 37-годишен мъж, гражданин на Сърбия. Вчера рано сутринта в словенската полиция е постъпил сигнал, че на около 30 километра от граничния пункт "Брегана" с Хърватия са забелязани много лица, напускащи камион. След като ги стоварил там, камионът продължил без тях.

Полицията бързо е разпознала камиона по камерите на граничния пункт и го е локализирала. Камионът, с който се е транспортирала пшеница, е бил конфискуван. Шофьорът е арестуван, а полицията е успяла да открие и залови 99 чуждестранни граждани в по-широкия регион на мястото, където са били забелязани да напускат камиона. От тях 69 са били граждани на Бангладеш, 28 - на Пакистан, един на Гана и един на Непал, информира БТА.

Срещу шофьора на камиона ще бъде повдигнато обвинение. Междувременно чуждестранните граждани са поискали международна защита.

В същия ден следобед полицията е действала по друг сигнал от гражданин, който е забелязал съмнително поведение на шофьор на комби край село Йесеница, отново в близост до хърватската граница. На основата на тази информация пътни полицаи са спрели автомобила, който е бил управляван от 27-годишен словак. Той е превозвал 27 чужденци, които са влезли в страната нелегално.

Шофьорът е задържан, а автомобилът е бил конфискуван. Също ще бъде повдигнато обвинение. 25 от нелегалните мигранти са от Египет, един е от Турция, а един от Русия.

От словенската полиция благодариха на гражданите, които са подали сигнали и в двата случая и призоваха обществеността да се свързва с полицията при всякакви съмнителни обстоятелства.