В пика на еболата в Конго медици заплашват да напуснат

Всяка сутрин Мишел Кайимпа се облича с няколко слоя предпазно облекло и отива в изолираното отделение по Ебола в източна Демократична република Конго. Знае, че една малка грешка би струвала живота й.

Медицинската сестра работи в център по лечение от ебола в Буниш, където се грижи за пациенти, поразени от смъртоносното заболяване. Дава им лекарства и помага да се хранят на тези, които не могат сами.

Еболата се разпространява чрез телесни течности и това прави предаването й възможно дори чрез ежедневни грижи за пациентите. Медицинските лица са изложени на постоянен риск - от работата с болни до почистването на заразени помещения.

"Много се страхувам за безопасността си", разказва Кайимпа пред CNN. Медицинската сестра работи на първа линия, а Световната здравна организация определя сегашната заболеваемост като "най-голямата вълна от Ебола, съобщавана някога в републиката". От началото на май са инфектирани най-малко 4053 души, живота си вече са загубили близо 2000 и числата застрашително растат.

След месеци в грижи за болни от ебола Кайимпа казва, че не е получила заплащане от страна на министерството. Тя е майка на 4 деца и е една от многото здравни работници, които се включиха в протестите срещу закъснелите плащания за медиците, които ежедневно рискуват живота си в борбата със заразата.

Вълната от Ебола е засечена и в съседна Уганда, засега са регистрирани 20 случая и две жертви.

Буния, където работи Мишел Кайимпа, се намира в епицентъра на смъртоносната болест. За разлика от предходни вълни в Ебола, сега заболяването е предизвикано от по-рядко срещан щам, за който няма доказана действаща ваксина и начините са лечение са ограничени.

"Нямаме достатъчно персонал - само 2 или 3 медицински сестри се грижат за пациенти с повече от 10 различни състояния", казва Кайимпа.

Защитното облекло не дава пълни гаранции. "Инциденти могат да се случат, докато работя тук. Някои агресивни пациенти могат да те нападнат и да те заразят. Жертваме животите си, за да помагаме на хората", продължава жената. И добавя, че нейни колеги вече са платили висока цена в началото на епидемията: "Когато се появиха първите случаи, не знаехме, че е ебола. Полагахме грижи за пациентите без предазно облекло. Много от нас се заразиха, а някои и починаха."

От международната хуманитарна медицинска организация "Лекари без граници" осигуряват бонуси, казва сестрата. Но тези заплащания не отменят заплатите от страна на министерството, на които разчита.

"Работя тук от началото на юни, но не съм получила и пени", казва Кайимпа. В знак на протест тя спря да работи, но вече се е върнала на работа с очкване, че случаят ще се разреши. Ако не, е в готовност да напусне отново.

Министър Патрик Катембве признава за забавените плащания, предизвикали протести в няколко центъра по лечение на Ебола, и уверява пред CNN, че се обработват в момента. Основната причина била административна, изисквало се потвърждение от служителите, за да е сигурно, че парите не отиват при други получатели. "Всеки от официалната листа ще получи заплащане", увери министърът, като отчете ролята на здравните работници в борбата с епидемията и екстремните условия, в които работят.

Медиците настояват освен навременно плащане, да им бъде осигурена и надеждна предпазна екипировка.