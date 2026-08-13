Пътнически влак дерайлира във Великобритания, над 40 пътници са блокирани (Видео, снимки)

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Пътнически влак дерайлира в Източен Съсекс, Великобритания, като пътници са блокирани в преобърнатите вагони в най-горещия ден от годината, съобщава "Дейли мейл".

Влакът с осем вагона е излязъл от релсите между Хейуърдс Хийт и Луис около 15:54 ч. днес, като се очаква влаковете по линията да бъдат отменени до 22:00 ч. СНИМКА: X/@BasilTheGreat

Смята се, че повече от 40 души са блокирани във влака. Три от вагоните са се преобърнали, а на място са изпратени екипи на спешна помощ, които оказват първа помощ.

Кадри от мястото показват хора, стоящи върху вагоните, паднали на една страна. СНИМКА: X/@BasilTheGreat

На един от участъците от железопътната линия се вижда деформация, но все още няма официално потвърждение дали тя е причинила дерайлирането.

Пътниците са били извеждани от влака и придружавани по протежение на релсите. Някои от тях съобщават, че са видели предупредителни знаци край линията за проблем по трасето.