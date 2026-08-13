Пътнически влак дерайлира във Великобритания, над 40 пътници са блокирани (Видео, снимки)

Пътнически влак дерайлира в Източен Съсекс, Великобритания, като пътници са блокирани в преобърнатите вагони в най-горещия ден от годината, съобщава "Дейли мейл".
Влакът с осем вагона е излязъл от релсите между Хейуърдс Хийт и Луис около 15:54 ч. днес, като се очаква влаковете по линията да бъдат отменени до 22:00 ч.
Смята се, че повече от 40 души са блокирани във влака. Три от вагоните са се преобърнали, а на място са изпратени екипи на спешна помощ, които оказват първа помощ.
Кадри от мястото показват хора, стоящи върху вагоните, паднали на една страна.
На един от участъците от железопътната линия се вижда деформация, но все още няма официално потвърждение дали тя е причинила дерайлирането.
Пътниците са били извеждани от влака и придружавани по протежение на релсите. Някои от тях съобщават, че са видели предупредителни знаци край линията за проблем по трасето.
🔴 LIVE: Passenger train derails near Lewes, East Sussex - Aerial footage shows overturned carriages— APT News (@APT__News) August 13, 2026
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