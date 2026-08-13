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Пожарът на Халкидики затвори пътя към Фурка, туристи и жители се евакуират (Видео)

Бойка Атанасова, Атина

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Пожарът на Халкидики КАДЪР: X/@transbulgaria

Продължаващият пожар в района на Сивири, Халкидики, наложи сериозни ограничения на движението и евакуация на туристи и местни жители.

По информация на полицията движението по провинциалния път Палиури – Афитос е преустановено и в двете посоки в участъка между Сивири и Фурка. Автомобилите от Сивири се пренасочват към Касандрия, а трафикът от Фурка към Касандрино, Полихроно и Неа Скиони.

Заради разпространението на огъня част от хората в засегнатия район се извеждат и по море с лодки, като в евакуацията участват плавателни съдове на бреговата охрана и частни лодки. На жители и туристи са изпратени предупреждения чрез системата 112 с указания да напуснат опасните зони.

Пожарът се разпространява заради силен вятър, който затруднява действията на пожарникарите. На място има и въздушна техника.

Полицията призовава шофьорите да избягват района, да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на служителите на място.

Пожарът на Халкидики КАДЪР: X/@transbulgaria

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