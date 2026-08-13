Пожарът на Халкидики затвори пътя към Фурка, туристи и жители се евакуират (Видео)

Продължаващият пожар в района на Сивири, Халкидики, наложи сериозни ограничения на движението и евакуация на туристи и местни жители.
По информация на полицията движението по провинциалния път Палиури – Афитос е преустановено и в двете посоки в участъка между Сивири и Фурка. Автомобилите от Сивири се пренасочват към Касандрия, а трафикът от Фурка към Касандрино, Полихроно и Неа Скиони.
Заради разпространението на огъня част от хората в засегнатия район се извеждат и по море с лодки, като в евакуацията участват плавателни съдове на бреговата охрана и частни лодки. На жители и туристи са изпратени предупреждения чрез системата 112 с указания да напуснат опасните зони.
Пожарът се разпространява заради силен вятър, който затруднява действията на пожарникарите. На място има и въздушна техника.
Полицията призовава шофьорите да избягват района, да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на служителите на място.
Bulgarians in Halkidiki, Greece are going through absolute chaos right now with fires raging nearby. The scenes look insane. Hope everyone gets out safe and nobody is hurt. pic.twitter.com/tBk0TfphUZ— една българка (@transbulgaria) August 13, 2026