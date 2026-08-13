Русия обяви международно издирване за сина на американски министър

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Синът на американския здравен министър Робърт Кенеди-младши – Конър Кенеди, е включен в руския списък за международно издирване заради участието си във войната в Украйна, съобщават руски държавни медии.

32-годишният Конър Кенеди е третото дете на Робърт Кенеди-младши и праплеменник на американския президент Джон Кенеди. През октомври 2022 г. той публично разказа в Instagram, че се е присъединил към Международния легион за защита на Украйна, въпреки че дотогава не е имал военен опит, пише The Independent.

„Бях дълбоко развълнуван от това, което виждах да се случва в Украйна. Исках да помогна", написа тогава Кенеди. По думите му, след като научил за съществуването на Международния легион, още на следващия ден посетил украинското посолство, за да се запише.

Тогава той обясни решението си с желанието да помогне на украинците след руската инвазия и заяви, че е бил готов да загине за каузата.

Четири години по-късно московски съд е разрешил задочния му арест. Според руската държавна агенция ТАСС руските власти го обвиняват, че е участвал във военните действия като наемник на украинската армия.

При евентуално признаване за виновен в Русия Конър Кенеди може да получи между 7 и 10 години затвор.

Случаят има и политически контекст заради позицията на баща му в администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Конър Кенеди е сред чуждестранните доброволци от САЩ, Великобритания, Швеция, Колумбия и Грузия, срещу които руски съд е предприел сходни действия.