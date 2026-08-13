Ниското ниво на Дунав принуди Унгария да строи преграда за охлаждането на АЕЦ „Пакш“

Унгария започна изграждането на дънна преграда в река Дунав, която трябва трайно да повиши нивото на водата и да осигури необходимото охлаждане за атомната електроцентрала „Пакш" на фона на продължаващото понижение на нивото на реката. Това съобщи унгарският премиер Петер Мадяр, цитиран от ДПА.

„Започнахме изграждането на дънна преграда, която трайно ще допринася за повишаването на нивото на Дунав", заяви Мадяр по време на посещение в АЕЦ „Пакш".

Заради горещините и сушата, които доведоха до спад на нивата на Дунав, Рейн и други големи европейски реки, в момента работят само две от осемте турбини на единствената атомна електроцентрала в Унгария, пише БТА.

Преди девет дни АЕЦ „Пакш", която обичайно осигурява поне една трета от електроенергията на страната, е била на прага на пълно спиране. Продължаването на работата на последната действаща турбина е зависело от колебание от едва няколко милиметра в нивото на Дунав.

Като временна мярка преди завършването на съоръжението два шлепа с дължина по 80 метра ще бъдат поставени един зад друг перпендикулярно на течението на реката и умишлено потопени, за да образуват първоначалното преграждане.

Дънната преграда, която представлява съоръжение, изградено напречно на речното корито, ще бъде изградена с около 185 000 кубични метра скална маса.

По думите на Мадяр унгарски военнослужещи работят денонощно по проекта, който трябва да бъде завършен в рамките на следващите четири седмици. Очаква се след това нивото на Дунав при охладителната система на АЕЦ „Пакш" да се повиши с 1,2 метра.

Междувременно властите в Румъния съобщиха, че започват контролирано спиране на втори блок на атомната електроцентрала „Черна вода" заради ниското ниво на водите на Дунав. Първи блок беше спрян още в края на юли поради недостатъчно количество вода за охлаждане.