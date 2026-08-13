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Атакуваха с графити американското посолство в Бразилия: САЩ печелят от смъртта (Снимки)

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снимка: Ройтерс

Една от стените на посолството на САЩ в столицата на Бразилия стана обект на вандалска проява фона на напрежението между двете страни, съобщи Асошиейтед прес. Полицията съобщи, че е задържала човек по случая, освободен впоследствие. 

Графитите срещу правителството на САЩ, изписани със спрей върху стената на посолството. Това се случва в момент, когато американският президент Доналд Тръмп наложи високи мита върху някои бразилски стоки и анулира визата на бразилския посланик във Вашингтон, информира БТА.  

снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс

Бразилците рядко извършват вандалски нападения срещу посолства и консулства на която и да е държава.

Посланието, което гласеше „САЩ водят война и печелят от смъртта“, беше изписано на португалски и английски език. 

снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс

Американското посолство в Бразилия заяви, че е ангажирано с бразилците и със сигурността на своите служители. 

снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс

Бразилското правителство не е коментирало случая. 

снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс

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