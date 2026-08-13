САЩ инвестира 20 млн. долара в електрошокови ръкавици за ICE

Служители на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) скоро може да бъдат оборудвани със специални ръкавици, които могат да нанасят електрошок, докато изпълняват служебните си задължения.

ICE планира да похарчи до 20 милиона долара за закупуването на устройството Generated Low Output Voltage Emitter (GLOVE), според документ, публикуван в понеделник от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS), съобщава Би Би Си.

Ръкавиците могат да подават електрически ток с напрежение до 380 волта. За сравнение, стандартното електрическо напрежение в контактите в САЩ е 120 волта.

Организации за защита на гражданските права, включително Американският съюз за граждански свободи (ACLU), изразиха тревога относно евентуалното използване на тези устройства. ICE е подложена на засилен обществен контрол заради тактиките си при операции по задържане, при които са станали и няколко смъртоносни случая, причинени от служители.

Според документа на DHS ръкавиците ще бъдат използвани от служители и агенти на Отдела за разследвания в областта на вътрешната сигурност (HSI) и Отдела за операции по задържане и депортиране (ERO).

От Министерството на вътрешната сигурност заявиха пред Би Би Си: „ICE постоянно оценява нуждите на своите служители на терен, за да гарантира, че разполагат с необходимите инструменти и оборудване за безопасното задържане и извеждане от страната на нелегално пребиваващи чужденци с криминално минало."

Компанията Compliant Technologies LLC, която произвежда ръкавиците, е отказала коментар пред Би Би Си относно евентуалната сделка. Според DHS договорът за покупката без провеждане на конкурсна процедура може да бъде публикуван още в петък.

Устройствата GLOVE се активират чрез натискане на бутон и могат да подават до 30 електрически импулса в секунда. Те са снабдени и с вградени микропроцесори, които записват всяко активиране. От Compliant Technologies твърдят на своя уебсайт, че устройствата не причиняват наранявания и вече се използват от множество правоохранителни агенции.