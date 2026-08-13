Италия: Временният контрол по границата с Испания не е враждебен акт

Италианският вътрешен министър Матео Пиантедози заяви, че временното спиране на действието на Шенгенското споразумение по отношение на Испания не представлява враждебен акт, а е превантивна мярка за защита на националната сигурност на Италия.

По време на изслушване пред Шенгенската комисия на Камарата на депутатите Пиантедози подчерта, че решението няма да бъде преразгледано преди 15 август и ще остане в сила, докато рисковете за сигурността на страната не бъдат напълно изключени.

„Проблемът не е в ангажимента на испанските власти, а в обективната трудност да бъде овладяна криза от подобен мащаб", заяви министърът. По думите му мярката има предпазен и организационен характер и цели да защити както националната сигурност, така и стабилността на европейската система за граничен контрол в условията на засилен миграционен натиск.

Напрежението между Рим и Мадрид се изостри, след като Италия въведе временен граничен контрол за пристигащите от Испания. Решението беше мотивирано с опасения, че част от мигрантите, достигнали испанския анклав Сеута след масовото преминаване на около 78 000 души от Мароко, могат да продължат пътя си към Италия, пише Би Би Си.

Испания отхвърли тези аргументи като неоснователни и в отговор наложи проверки на част от пътниците, пристигащи със самолет и по море от Италия. Испанските власти обявиха, че контролът е случаен, но според свидетелства на пътници на практика всички пристигащи по някои полети са били задължени да представят документи за самоличност.

Пиантедози защити италианското решение и с конкретни резултати от въведения контрол. Той съобщи, че след възстановяването на проверките са били извършени три ареста, а 21 граждани на трети държави са върнати като незаконно пребиваващи, сред които и шестима марокански граждани.

Италия подчертава, че допълнителните проверки не са насочени срещу гражданите на Испания или на други държави от Европейския съюз, а се отнасят до лица извън ЕС. Въпреки това на редица италиански летища бяха отчетени дълги опашки и забавяния на пътници, пристигащи от Испания.

Временното възстановяване на граничния контрол в рамките на Шенген не е безпрецедентно. Италия вече поддържа подобни мерки по границата със Словения. Настоящото решение на Рим получи подкрепа от Финландия и Дания, докато Чехия призова за временно ограничаване на участието на Испания в Шенген.

По-голямата част от мигрантите, достигнали Сеута в края на юли, вече са върнати в Мароко. Около 1 400 непълнолетни обаче остават в испанския анклав, а според различни оценки най-малко 100 души са загинали при опита да преплуват до Сеута. Испанското правителство заявява, че следи ситуацията, но засега не очаква нова масова вълна от мигранти през август.