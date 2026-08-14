Хотелиери осигуряват стаи за пострадалите от пожара на Халкидики

Хотелиери от Халкидики и Солун предоставят свободни стаи за временно настаняване на хората, засегнати от големия пожар в района на Сивири, на първия ръкав на полуострова.

В сътрудничество с гръцкото Министерство на туризма и Гражданска защита е активирана платформата на Гръцката хотелиерска камара. Чрез нея собствениците на хотели могат да посочат с колко свободни стаи разполагат, за да бъдат настанени хората, принудени да напуснат домовете и местата си за почивка.

„Не знаем колко са засегнатите и трябва да бъдем добре подготвени, за да осигурим подслон на всички", заяви председателят на Съюза на хотелиерите в Халкидики Григорис Тасиос.

Заради празника Успение Богородично хотелската заетост в Халкидики достига около 90%. Поради ограничения брой свободни места е потърсено съдействие и от хотелиерите в Солун, за да бъдат покрити всички възникнали нужди.

Над 300 жители и туристи бяха евакуирани по море от Сивири. В операцията се включиха патрулни и противопожарни плавателни съдове, както и рибарски лодки. Част от хората напуснаха района с деца и домашни любимци, докато пламъците приближаваха жилищни и туристически сгради.

В гасенето участваха над 140 пожарникари, подпомагани от девет самолета и седем хеликоптера. Един огнеборец е пострадал. Огънят нанесе щети на жилищни сгради и засегна съоръжения на местната пречиствателна станция. Продължава работата по отделни огнища и предотвратяването на повторното им разпалване.

Към момента няма официално обявени данни за националността на евакуираните и не е потвърдено дали сред хората, нуждаещи се от временно настаняване, има български граждани.

Специалната платформа за подаване на заявления за временно настаняване е достъпна чрез сайта на гръцкото Министерство на климатичната криза и гражданската защита. Тя допълва помощта, която се предоставя от община Касандра и регионалните власти.