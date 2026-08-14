Четирима души загинаха в Токио след безпрецедентни валежи

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Четирима души загинаха, след като източната част на Токио беше наводнена от порои, които местните власти определиха като безпрецедентни. Според информация на Франс прес, проливните дъждове предизвикаха сериозни наводнения и нанесоха тежки щети на инфраструктурата.

Водната стихия разруши участъци от пътища и железопътни линии, а транспортът в засегнатите райони беше сериозно затруднен. Хиляди пътници останаха блокирани на международното летище „Нарита", след като лошото време наруши нормалната работа на транспортните връзки към японската столица, пише БТА.

Властите продължават спасителните и възстановителните операции, докато метеоролозите предупреждават за риск от нови интензивни валежи.

Дъждовете, които паднаха снощи, предизвикаха издаването на предупреждения за свлачища и прекъсване на електроснабдяването в източната част на Токио. Метеоролозите за първи път издадоха най-високото ниво на предупреждение за силен дъжд в префектура Чиба.

Сред жертвите на проливните дъждове е 66-годишна жена, която беше блокирана на наводнен път, съобщи службата за справяне с бедствията в префектура Чиба.

Според същите власти мъж е бил отнесен от придошлите води на наводнен път, а друг мъж е бил открит колабирал на улицата и е откаран в болница, но лекарите не са успели да го спасят.

Службата изрази опасения, че може да има и още жертви, тъй като един мъж е открит в безсъзнание, а друг е в неизвестност.

Тази сутрин близо 26 000 домакинства в префектура Чиба са без ток, добавиха властите.

Над 6000 души бяха блокирани снощи на летище “Нарита” - едно от двете основни летища в Токио, където много влакове до и от летището остават отменени до днес следобед.

Стотици хора са блокирани и на гарата в Чиба заради отменените влакове.

Множество хора изкараха нощта в убежища в Чиба, съобщи още японската обществена телевизия, като показа автомобили, потопени във вода до фаровете в град Кашива.