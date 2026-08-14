1,4 тона фентанил заловиха полицаите в Мозамбик

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Полицията в Мозамбик е конфискувала 1,4 тона фентанил на международното летище „Мапуто", съобщи Националната служба за криминални разследвания (Sernic), цитирана от Франс прес.

Случаят е пореден удар срещу наркотрафика в южноафриканската държава, където през последните месеци се отчита засилване на операциите срещу престъпните мрежи.

През юни на същото летище бяха конфискувани 3,7 тона фентанил, а още през април властите арестуваха двама мексикански граждани, заподозрени за връзки с наркокартели, и иззеха химически прекурсори за производство на синтетични наркотици.

“Серник получи информация от източници за пристигането на пратка, за която се подозира, че съдържа наркотици, с произход Кампинас, в щата Сао Пауло (Бразилия), със спирка в Луанда (Ангола) и предназначена за град Мапуто. Беше планирано пратката да пристигне на летището в Мапуто в три пакета на 1, 6 и 11 август 2026 г.”, се казва в изявление на полицията.

Фентанилът е мощен синтетичен опиоид, който се използва като наркотик и е причина за множество приемания на свръхдоза. Появата му в Мозамбик е ново явление, отбелязва БТА..

Снимките, разпространени от полицията, показват кутии с логото на бразилски козметичен бранд с флакони за козметични продукти, пълни с наркотика “в течна форма”.

Тридесет и еднагодишен мозамбикски гражданин беше арестуван на товарния терминал на летището, докато се опитвал да получи наркотиците.

В съседната Южна Африка миналата година бяха извършени няколко операции срещу лаборатории за метамфетамин, където също са действали мексикански граждани.

Глобалната инициатива срещу организираните транснационални престъпления в доклад миналата година оцени, че значителните легитимни търговски потоци, които вече са установени между Южна Африка и Австралия, “може също да допринасят за нарастването на трафика на наркотици по този маршрут”.

“Съществува неизчерпаемо търсене на кокаин и метамфетамин на австралийския и новозеландския пазар, където цените на дребно тези две субстанции са сред най-високите в света”, посочи базираната в Женева неправителствена организация.

Развитието на тези маршрути за трафик обикновено е съпроводено с разширяване на вътрешния пазар.

Броят на хората, лекувани в болници в Мозамбик от наркотична зависимост, е нараснал с 38% през 2025 г., достигайки 32 281 души, показват правителствени данни от месец април.

Общо конфискуваното количество наркотици в Мапуто тази година е 4,4 тона, “включително значителни количества кокаин и канабис”, посочва правителството.