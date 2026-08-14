Два кораба на Абу Даби са атакувани в Ормузкия проток

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Националната петролна компания на Абу Даби АДНОK (ADNOC) заяви, че два нейни кораба са атакувани тази вечер, докато преминавали през Ормузкия проток, предадоха държавната новинарска агенция на ОАЕ УАМ и Ройтерс.

АДНОК уточни, че няма пострадали и ситуацията е под контрол.

По-късно Министерството на външните работи осъди иранската атака срещу кораби на АДНОК в Ормузкия проток, пише БТА.

Ситуацията в Ормузкия проток е изключително напрегната, като през последните месеци на 2026 г. се наблюдава сериозна ескалация и поредица от нападения срещу търговски и петролни кораби в контекста на сблъсъците между САЩ и Иран.