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Два кораба на Абу Даби са атакувани в Ормузкия проток

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Два кораба на Абу Даби са атакувани в Ормузкия проток Снимка: Източник: Pixabay

Националната петролна компания на Абу Даби АДНОK (ADNOC) заяви, че два нейни кораба са атакувани тази вечер, докато преминавали през Ормузкия проток, предадоха държавната новинарска агенция на ОАЕ УАМ и Ройтерс. 

АДНОК уточни, че няма пострадали и ситуацията е под контрол.

По-късно Министерството на външните работи осъди иранската атака срещу кораби на АДНОК в Ормузкия проток, пише БТА.

Ситуацията в Ормузкия проток е изключително напрегната, като през последните месеци на 2026 г. се наблюдава сериозна ескалация и поредица от нападения срещу търговски и петролни кораби в контекста на сблъсъците между САЩ и Иран.

 

Два кораба на Абу Даби са атакувани в Ормузкия проток

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