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Трима загинаха, а 17 са ранени при експлозия в търговски център в Кайро

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Кайро - столицата на Египет Снимка: 24 часа архив

Трима души загинаха, а 17 са ранени при експлозия и последвал пожар днес в ресторант в търговския център “Арабела Плаца” в Кайро, съобщи египетското Министерство на здравеопазването, цитирано от ДПА.

Експлозията е избухнала в търговския център на улица “Гамал Абдел Насер” на египетската столица.

Екипи на службата за гражданска защита са евакуирали сградата и са овладели огъня, съобщиха властите. Министерството на здравеопазването съобщи, че на мястото са изпратени осем линейки, пише БТА.

Единадесет души бяха откарани в Специализираната болница на Кайро, а шестима други бяха преместени в други близки лечебни заведения за лечение и медицински прегледи. 

Министерството заяви, че продължава да наблюдава състоянието на пострадалите и е повишило нивото на готовност на близките медицински центрове.

Причината за експлозията до момента не е уточнена.

 

Кайро - столицата на Египет

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