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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23386231 www.24chasa.bg

Нетаняху нарече Великобритания „Ислямска република“

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снимка: Ройтерс

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху нарече Обединеното кралство „Ислямска република Британия" по време на медийна изява.

Говорейки в подкаста „Melech Blitzer Haim" с водещ Ави Харуш, израелският премиер изрази съжаление за променящите се европейски нагласи към неговата страна, съобщава ynetnews.

Той съпостави съвременната британска политика с ерата на Рандолф Чърчил – журналист, който отразява благоприятно за Израел Шестдневната война. Засягайки липсата на подобно отразяване днес, Нетаняху отбеляза: „Идете го намерете днес в Британия – в така наречената Ислямска република Британия. Идете намерете такъв журналист днес."

В хода на разговора израелският премиер коментира и политическия климат във Великобритания, като се позова на предупреждение, приписвано на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс. Според Нетаняху Израел полага усилия Иран да не се превърне в поредната ядрено въоръжена „ислямска република".

Острият тон на Нетаняху вероятно ще предизвика реакция в Лондон. Въпреки сериозните разногласия по отношение на политиката към Израел и Близкия изток, Великобритания остава един от важните международни партньори на Израел, с дългогодишни отношения в сферата на сигурността, търговията и дипломацията.

снимка: Ройтерс

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