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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23386239 www.24chasa.bg

Германия ще депортира украинци във военна възраст

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Германия ще депортира украинци във военна възраст СНИМКА: Пиксабей

Украинските мъже в наборна възраст, които пристигат като бежанци в Германия, трябва да бъдат освободени от военна служба, за да получат временна закрила в страната. Това съобщават германското федерално Министерство на вътрешните работи и „Дойче веле", цитирани от Укринформ.

Според германските власти украинците, които пребивават в Германия без законно основание, могат да бъдат депортирани. Уточнението идва на фона на продължаващия дебат в Европа за статута на украинските граждани, избягали от войната, пише БТА.

Според информацията украинските мъже на възраст между 23 и 60 г., които избягат от войната на Русия в Укрйна и не са освободени от военна служба, повече няма да могат да получават временна закрила в Германия. 

“Това ограничение се прилага за мъже, пристигнали в Германия на или след 31 юли 2026 г. На този ден влезе в сила съответната разпоредба на Съвета на Европа. Съгласно разпоредбата временната закрила се предоставя изключително на лица, чието “задължение за военна служба в Украйна е изпълнено“, се казва в доклада.

Федералното Министерство на вътрешните работи в Германия подчерта, че украинските мъже трябва да предоставят доказателство, че са напуснали легално Украйна или че са освободени от военна служба.

В същото време новите правила няма да се прилагат за украинските мъже, които вече са пристигнали в Германия преди 31 юли 2026 г. и вече са получили временна закрила. 

Тяхната временна закрила, подобно на тази на всички останали украински бежанци в Германия, автоматично ще бъде удължена до март 2028 г. съгласно решението на Съвета на ЕС.

 

Германия ще депортира украинци във военна възраст СНИМКА: Пиксабей

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