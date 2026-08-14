САЩ преразглеждат ядрената си стратегия заради Китай и Русия

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САЩ в момента преразглеждат ядрената си стратегия, заяви снощи пред журналисти заместник-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби, цитиран от ДПА.

Той говори за относително малко преразглеждане, отнасящо се предимно до специфична, потенциална употреба на ядрено оръжие. „Очевидно целта тук, подчертавам, е да се запазят възпирането и стабилността“, посочи Колби.

Той посочи, че американската армия досега е била организирана по начин, който ѝ позволява да провежда операции за смяна на режими. По думите му сега тя се пренасочва към отбранителна функция за предотвратяване на конфликти, с акцент върху защитата на териториалната цялост на съюзниците, пише БТА.

Миналата седмица Ен Би Си съобщи, че Колби работи върху нова ядрена стратегия, която включва потенциално използване на тактически ядрени оръжия с малък обсег в случай на регионална война с Китай или Русия.

Американските медии се позоваха на информация от петима души, запознати с плановете на Пентагона.

По-специално това засяга сценарии на регионални войни, при които съюзници на САЩ са заплашени или атакувани от друга страна, отбелязва ДПА.