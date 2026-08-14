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Гърция въвежда извънредни мерки по пътищата за Успение Богородично

Бойка Атанасова, Атина

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Път Снимка: Pixabay

Гръцката пътна полиция въвежда засилени мерки за контрол на движението в цялата страна заради очакваното масово пътуване около празника Успение Богородично.

Допълнителни полицейски екипи ще бъдат разположени по основните пътни артерии, на входовете и изходите на големите градове, в участъците с повишен риск от катастрофи, както и около летища, пристанища, железопътни и автогари.

Засилени проверки ще се извършват за превишена скорост, управление след употреба на алкохол, неправилно изпреварване, използване на мобилен телефон зад волана, непоставени предпазни колани и каски.

Въвежда се и временна забрана за движение на камиони с максимално допустима маса над 3,5 тона по националните пътища. Ограничението ще важи на 14 август от 16:00 до 22:00 часа и на 15 август от 08:00 до 13:00 часа в посока изход от големите градове. На 16 август тежкотоварните автомобили няма да се движат от 16:00 до 23:00 часа в посока към големите градски центрове.

От полицията призовават шофьорите да проверят техническото състояние на автомобилите си, да се информират предварително за трафика и времето и да спазват указанията на контролните органи.

Очаква се движението по основните пътни направления в Гърция да бъде значително натоварено. На пътуващите се препоръчва да предвидят допълнително време.

Път Снимка: Pixabay

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