ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Методи Миразчийски: В някои случаи аблацията м...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23386279 www.24chasa.bg

Дронове удариха района на руското пристанище на Балтийско море

2072
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Дронове удариха района на руското пристанище на Балтийско море СНИМКА: X/@IranObserver0/Архив

Дронове удариха руското пристанище на Балтийско море Уст Луга - голям център за износ на петрол. Това съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрожденко в приложението Телеграм.

В района на пристанището гори пожар, уточниха властите.

Общо 51 дрона са унищожени над областта тази нощ, добави той, пише БТА.

Междувременно един човек е убит, а 15 са ранени при руски удари срещу град Краматорск в Източна Украйна снощи, предаде Франс прес, позовавайки се на украинската регионална военна администрация.

"Най-малко един човек е убит, а 15 са ранени в резултат на удари срещу Краматорск снощи", написа в приложението Телеграм ръководителят на регионалната военна администрация Вадим Филашкин и добави, че руската армия е "атакувала Краматорск и град Биленке осем пъти".

В Краматорск - град в Донецка област, близо до фронтовата линия - "са регистрирани удари срещу жилищни сгради", съобщи Филашкин и призова "жителите да се евакуират в по-безопасни места в Украйна"

Междувременно в Запорожие в Южна Украйна двама души бяха ранени при друго руско нападение снощи, съобщи Иван Федоров - ръководител на регионалната военна администрация.

"Врагът атакува път, близо до автомобил. Превозното средство е повредено. 25-годишна жена и петгодишно дете са ранени", съобщи той.

 

 

Дронове удариха района на руското пристанище на Балтийско море СНИМКА: X/@IranObserver0/Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)