Дронове удариха района на руското пристанище на Балтийско море

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Дронове удариха руското пристанище на Балтийско море Уст Луга - голям център за износ на петрол. Това съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрожденко в приложението Телеграм.

В района на пристанището гори пожар, уточниха властите.

Общо 51 дрона са унищожени над областта тази нощ, добави той, пише БТА.

Междувременно един човек е убит, а 15 са ранени при руски удари срещу град Краматорск в Източна Украйна снощи, предаде Франс прес, позовавайки се на украинската регионална военна администрация.

"Най-малко един човек е убит, а 15 са ранени в резултат на удари срещу Краматорск снощи", написа в приложението Телеграм ръководителят на регионалната военна администрация Вадим Филашкин и добави, че руската армия е "атакувала Краматорск и град Биленке осем пъти".

В Краматорск - град в Донецка област, близо до фронтовата линия - "са регистрирани удари срещу жилищни сгради", съобщи Филашкин и призова "жителите да се евакуират в по-безопасни места в Украйна"

Междувременно в Запорожие в Южна Украйна двама души бяха ранени при друго руско нападение снощи, съобщи Иван Федоров - ръководител на регионалната военна администрация.

"Врагът атакува път, близо до автомобил. Превозното средство е повредено. 25-годишна жена и петгодишно дете са ранени", съобщи той.