Латвия свали дрон във въздушното си пространство

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Изтребители от мисията за военновъздушна отбрана на НАТО свалиха дрон, навлязъл във въздушното пространство на Латвия рано тази сутрин. Новината беше съобщена от латвийските въоръжени сили в социалната мрежа Екс, цитирани от Ройтерс.

Латвийската армия обяви и отмяна на въздушната тревога, обявена малко по-рано в районите на страната, близо до Русия.

Финландия - също член на ЕС и НАТО, която споделя обща граница с Русия, временно въведе ограничение за въздухоплаване и морски трафик в източната част на Финския залив като предпазна мярка срещу евентуални дронове, написаха въоръжените сили на страната в Екс.

Латвийската армия все още не е дала подробности за сваления дрон и за произхода му, отбелязва Ройтерс.

Страни, граничещи с Русия и Украйна, периодично обявяват въздушна тревога и свалят дронове, докато Москва и Киев продължават да се атакуват взаимно в рамките на пълномащабната война, започнала с инвазията на Русия през 2022 г., пише БТА.

През нощта Русия обяви, че е свалила 15 дрона над Ленинградска област, близо до границата си с Финландия и Естония, в която е разположен и Санкт Петербург - втория по големина град в страната и важен експортен център, написа в приложението Телеграм губернатора Александър Дрожденко.

Северните съседи на Русия, които са членове на НАТО, затегнаха сигурността около язовири, електроцентрали и инфраструктура за природен газ, като знак за повишаващи се опасения, че Москва може да извърши атаки срещу тях “под фалшив флаг”, използвайки украински дронове.