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Пътнически влак дерайлира в Югоизточна Англия, най-малко 11 души са ранени (Видео)

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11 души са ранени при дерайлирането на пътнически влаг в Югоизточна Англия СНИМКА: РОЙТЕРС

Двама души бяха тежко ранени, след като пътнически влак дерайлира вчера близо до гара Люис в Югоизточна Англия, съобщи британската транспортна полиция, цитирана от Ройтерс.

Още 9 души са по-леко пострадали. На няколко от пострадалите е оказана медицинска помощ на място, докато други са откарани в местни болници.

Три вагона на композицията са излезли от релсите около 15:44 ч. местно време, съобщи полицията. Множество пътници първоначално са били блокирани, но след това са евакуирани от мястото.

Службите за сигурност, включително полицията в Съсекс и местните противопожарни, спасителни и медицински екипи, бяха изпратени на мястото на инцидента, пише БТА.

“Обявихме сериозен инцидент и сериозна извънредна ситуация, на мястото на инцидента продължават действията на службите, но всички пътници във влака са евакуирани безопасно“, каза в изявление заместник-началникът на полицията Иън Дръмънд-Смит.

Той добави, че властите оказват съдействие на отдела за разследване на железопътни инциденти, за да бъде установена причината за дерайлирането. 

 

11 души са ранени при дерайлирането на пътнически влаг в Югоизточна Англия СНИМКА: РОЙТЕРС

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