ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Методи Миразчийски: В някои случаи аблацията м...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23386331 www.24chasa.bg

Скот Бесънт: САЩ ще приложат невиждани досега мерки срещу Иран

1976
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Скот Бесънт Снимка: Х/ @white_lenka

Невиждани досега мерки срещу Иран ще предприемат САЩ срещу Иран. Това заяви снощи американският министър на финансите Скот Бесънт, предаде Ройтерс.

„Очаквайте още съобщения през следващата седмица, защото ще приложим мерки, каквито досега не са виждани в историята на икономическата изолация на държава“, каза Бесънт в интервю за „Нюзмакс“.

„Това ще бъде комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища“, добави той, пише БТА.

Скот Бесънт Снимка: Х/ @white_lenka

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)