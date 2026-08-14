Скот Бесънт: САЩ ще приложат невиждани досега мерки срещу Иран

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Невиждани досега мерки срещу Иран ще предприемат САЩ срещу Иран. Това заяви снощи американският министър на финансите Скот Бесънт, предаде Ройтерс.

„Очаквайте още съобщения през следващата седмица, защото ще приложим мерки, каквито досега не са виждани в историята на икономическата изолация на държава“, каза Бесънт в интервю за „Нюзмакс“.

„Това ще бъде комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища“, добави той, пише БТА.