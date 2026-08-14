Кои са "Черната искра" - партизанското движение срещу Путин в Русия

Руската служба на BBC интервюира Игор Волобуев, бивш топмениджър в "Газпром" и "Газпромбанк", който сега се бие в украинските въоръжени сили.

Роден в Украйна, Волобуев живее в Русия над 30 години, но се завръща в родината си веднага след избухването на пълномащабна война. Преди това Волобуев отговаря за връзките с обществеността и пресата в "Газпром", а сега е оператор на дрон в украинската армия. От май 2026 г. той е и „лице" на нелегалното движение „Черна искра", за което се твърди, че действа в Русия и предоставя на Украйна информация за удари по петролни съоръжения.

Какво казва Волобуев пред BBC за „Черна искра"

Според него самото движение „Черна искра" се е свързало с украинските въоръжени сили и е предложило съдействието си. Украинците са проверили членовете на „Черната искра" и са потвърдили, че те наистина са тези, за които се представят.

След това те са започнали да си сътрудничат. По-конкретно, „Черна искра" открива и споделя с украинските въоръжени сили информация за критични и уязвими зони на руски петролни рафинерии. От септември 2025 г. насам Украйна я използва, за да удари девет петролни рафинерии в различни региони на Русия, включително Омската нефтена рафинерия, най-голямата в страната по обем.

„Защо бяха необходими тези момчета, тези партизани? Те са способни да се инфилтрират, способни са да кажат, че тази инсталация, да речем, е била ударена и трябва да бъде довършена на еди-какво си място", обяснява Волобуев.

„Защо думата „черна" изобщо се появява в името? Защото те вярват, че една от основните им цели е да атакуват руската петролна индустрия, като „кръвоносна система" на режима на Путин", добавя той.

Волобуев подчертава, че „Черна искра" е самоуправляващо се движение, което не е подчинено на украинските въоръжени сили. Дейността му не се ограничава само до подпомагане на украинските войски при удари по петролни рафинерии; то също така извършва самостоятелни действия, увери източникът на BBC. Движението е организирано от група съмишленици, които се смятат за средна класа. Сред членовете на „Черна искра" са само руски граждани, които все още живеят в страната. Според Волобуев, те са достатъчно, за да действат „в почти всеки регион на Русия".

„Черна искра" се обърнала директно към Волобуев с предложение да стане техен представител, вярвайки, че споделят „основни общи ценности". По-късно се оказало, че сред членовете на организацията има хора, които Волобуев е познавал лично, докато е живял още в Русия. Това помогнало за „установяването на определено доверие". Това доверие било допълнително засилено от личната среща на Волобуев с ключови членове на ъндърграунда, която се провела извън Украйна и Русия.

„Няма да крия факта, че те наистина искали някой с определена репутация и репутация да говори от тяхно име, за да изгради доверие. Защото мнозина не вярват, че такива организации съществуват. А тук им бил нужен някой, който да заложи репутацията си на това и да сложи името си на масата", обяснява той.

Какво казва за това движение преди

Игор Волобуев за първи път се обявява за говорител на „Черна искра" през май 2026 г. След това той (както подобава на публичен представител на всяка организация) започва активно да дава интервюта за това какво представлява „Черна искра", кой стои зад нея, какви са целите ѝ и какво вече е постигнала. Ето какво казва Волобуев в разговорите си с различни издания:

„Украйна няма нищо общо със създаването на „Черна искра" и не командва ъндърграунда. Членовете ѝ сътрудничат с украинските въоръжени сили, но също така извършват саботажи в Русия – по-специално палят локомотиви и взривяват газопроводи." „Черна искра" се състои изключително от руснаци. Сред тях има представители на средната класа (те са и организатори на ъндърграунда), хора с украински корени, хора с боен опит и предприемачи. Последните финансират дейността на „Черна искра". Самият Волобуев, според него, подкрепя движението безплатно.

„Черна искра" се нуждае от известност, за да набира нови членове. Именно затова Волобуев обяснява защо подземната организация е станала толкова открита: „Те искат да имат представители във всички региони на Русия. Без известност това е практически невъзможно."

Волобуев е гарант за надеждността на „Черна искра". „Аз съм доказателство. Ако съм се записал в „Искра", значи всичко е чисто. Това не е проект на ФСБ. Заложих името си на картата. Ако нещо се случи, ще нося отговорност. Вече съм затънал до гуша в това. Нямаше да направя това, ако не бях сигурен, че това е реална сила срещу Путин", каза той пред Republik.

Какво друго е известно за „Черната искра"?

Според публикация на „Вот Так", която проследява историята на движението, то става известно за първи път от публикация на силите за специални операции на украинските въоръжени сили на 7 септември 2025 г. Публикацията съобщава за удар по основния комплекс за рафиниране на нефтопродукти на Илската нефтена рафинерия, извършен от клетка на „Черна искра" в Краснодарски край. Заглавието на публикацията започва с фразата „От искрата ще лумне пламък". Това е добре позната крилата фраза от стихотворението на декабриста Александър Одоевски „Струн вещих пламенные звуки" (1827), написано в отговор на посланието на А. С. Пушкин до въстаници "Во глубине сибирских руд".

През следващите седмици и месеци Силите за специални операции на украинските въоръжени сили споменават „Черната искра" в доклади за удари по други нефтопреработвателни заводи, зенитно-ракетната система „Бук-М3" и радарната станция „Небо-У", руски кораби в Каспийско море и други операции. Общо от септември 2025 г. до август 2026 г. Силите за специални операции на украинските въоръжени сили споменават „Черната искра" 16 пъти в своя Telegram канал.

„Черна искра" стартира собствен Telegram канал през ноември 2025 г., два месеца след като украинските въоръжени сили я споменават за първи път. Оттогава движението е разработило собствен уебсайт, акаунти в YouTube и TikTok, както и химн и манифест. Манифестът включва следния цитат: „Ние сме истинският елит, който години наред се опитва да промени режима в Русия по мирен начин. Терорът на Путин разруши вярата ни в диалога. Осъзнахме, че при диктатура справедливостта трябва да бъде въздадена с коктейли "Молотов"."

В момента съществуването и дейността на „Черна искра" са известни само от акаунтите на Игор Волобуев, доклади от украинската армия и публикациите на самото движение в социалните медии, които се състоят или от видеоклипове с участието на Волобуев, или от анонимни публикации в духа на други проукраински телеграм канали за войната.

В социалните медии „Черна искра" от време на време се хвали със своите саботажни операции, както споменава Волобуев. Например през последните месеци движението публикува в телеграм, че е взривило газопроводите "Белоусово-Ленинград" и "Конная Лахта" близо до Санкт Петербург, както и газопровода, снабдяващ „Нижнекамскнефтехим" в Татарстан. Това не е потвърдено от независими източници.

Съдейки по медийната активност около „Черна искра", това може да е или истинска подземна група, или стръв за вербуване на нови потенциални саботьори в Русия.

Източници на BBC в украинския Генерален щаб потвърждават съществуването на „Черна искра" и сътрудничеството ѝ с украинската страна, но не разкриват никакви подробности.