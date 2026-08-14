Преди 25 г.: Как беше учредена партията на Ердоган

Грандиозни инициативи в цялата страна са планирани днес за отбелязване на 25-ата годишнина от основаването на управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) в Турция. На митинг в Анкара президентът и лидер на ПСР Реджеп Тайип Ердоган се очаква да очертае визията на формацията пред над 150 хиляди присъстващи, между които и гости от чужбина.

На днешния ден Партията на справедливостта и развитието бележи четвърт век от основаването си. От изкачването си на власт през 2002 г. до днес формацията е управляващата политическа сила на Турция, а под нейно управление в страната израсна цяло едно поколение.

ПСР е учредена на 14 август 2001 година, а нейни основатели стават Реджеп Тайип Ердоган, който по онова време има ореола на легендарен кмет на Истанбул и на политически мъченик (през 1998 г. е осъден за рецитиране на ислямско стихотворение), заедно с други познати имена от турската политика - Бюлент Арънч, Абдуллах Гюл и Абдуллатиф Шенер.

Под ръководството на Ердоган партията постави ненадминат рекорд от началото на многопартийната ера в Турция през 1946 г., побеждавайки на всички общи избори, в които е участвала от основаването си през 2001 г., посочва турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Медията припомня и учредителната декларация на ПСР, в която се казва: „Днешният ден ще остане в турската политическа история като рождения ден на Партията на справедливостта и развитието, основана от хора, отдадени на службата, и от днес нататък нищо в Турция няма да бъде същото“.

Посочват се редица постижения в политическия живот на ПСР, които я извеждат на позицията на най-дълго управляващата партия на Турция от началото на многопартийния политически живот, пише БТА.

Управляващата ПСР ще отбележи 25-ата си годишнина във всичките 81 окръга на 86-милионна Турция със специална кампания под наслов „Четвърт век с нашата нация; Турция, готова за бъдещето“. Кампанията включва митинги, постановки, визуални прояви, на които се предвижда да присъстват хиляди хора, заяви Фарук Аджар, ръководител на информационния отдел на ПСР, пред в. „Сабах“.

По думите на медийния ръководител на ПСР основната програма ще се състои в Анкара, на голям митинг в района на националния парк „Милет бахчеси“, където ще бъде представен историческият четвъртвековен път на ПСР със светлинно шоу с електрически лампи (символът на ПСР), с дронове, постановки.

Кулминацията на митинга ще бъде участието на президента Ердоган.

„На 14 август нашият президент ще произнесе голяма реч по случай годишнината от основаването на нашата партия“, заяви говорителят на ПСР Йомер Челик на пресконференция пред журналисти в Анкара.

„Речта на президента ще бъде нещо повече от реч по случай 25-годишнината; тя ще бъде една от историческите речи в историята на Републиката“, допълни той, подчертавайки, че това ще бъде поредното голямо събиране с народа.

В речта си Ердоган ще говори за визията на партията, ще бъде представена новата й песен и събитието ще бъде увековечено с възпоменателна монета, посочва сайтът Т24.

Очаква се да присъстват над 100 хиляди души, отговорни членове на ПСР в миналото и сега, депутати, дейци на партията, чуждестранни гости и много граждани.