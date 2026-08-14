Над 250 дни в морето: американски моряци се оплакват от тежки условия на самолетоносач

Хиляди американски военнослужещи, които живеят на борда на самолетоносач повече от 250 дни, се сблъскват с недостиг на храна, повредена водопроводна система и крайно изтощение. Това накара американски законодатели да поискат обяснения от Пентагона и да окажат натиск върху администрацията на Доналд Тръмп във връзка с войната с Иран, съобщава Би Би Си.

Военни издания съобщиха, че някои моряци от USS Abraham Lincoln са направили опити да скочат зад борда, а техни близки са изразили сериозни опасения за психичното здраве на екипажа.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви в четвъртък, че информацията за условията на борда е „напълно изопачена".

Самолетоносачът напусна Калифорния през ноември с курс към Южнокитайско море, а през февруари беше изпратен в Близкия изток преди атаките срещу Иран.

Първоначално мисията трябваше да приключи през май, но срокът ѝ беше удължаван неколкократно. Все още не е обявена дата за завръщане, но в четвъртък няколко медии съобщиха, че САЩ се готвят да заменят Abraham Lincoln с USS George Washington в рамките на предварително планирана ротация.

Сенаторът от Кънектикът Ричард Блументал изброи предполагаемите проблеми на борда на кораба, където живеят около 5000 души, в писмо до Хегсет.

„Недостиг на основни доставки, замърсяване на водата, проблеми с водопроводната система, влошаващо се психично здраве, рискове за безопасността на палубата и нарушения в пощенската система, довели до това много пратки и колети, изпратени до кораба, да бъдат изгубени с месеци", написа демократът, който е член на Комисията по въоръжените сили.

„Тези съобщения изискват незабавно внимание, но повдигат и по-широк въпрос – дали Военноморските сили могат да поддържат оперативното натоварване, което в момента се изисква от самолетоносачния флот."

Друг сенатор демократ, Рубен Галего, призова военните да позволят на делегация от Конгреса да посети кораба и „да извърши надзорна проверка на тази ужасна ситуация". В публикация в X той добави: „Няма причина достъпът да бъде отказван."

Позовавайки се на двама неназовани представители на властите, CBS News съобщи, че по-рано този месец моряк е паднал зад борда, бил е спасен с хеликоптер, получил е медицинска помощ и е бил евакуиран от кораба за допълнително лечение. Обстоятелствата около инцидента се разследват.

Военните издания Military Times и Stars & Stripes съобщиха по-рано тази седмица, че няколко военнослужещи са обмисляли да скочат зад борда, според техни близки. Продължителният престой в морето и условията на кораба, по думите им, оказват тежко влияние върху психичното здраве на част от екипажа.

Сред проблемите се посочват и невъзможността да се пере повече от седмица, както и липсата на прясна храна заради редките посещения на пристанища, при които на моряците невинаги е позволено да слязат на сушата. Роднина на моряк от кораба заяви, че неговият близък е отслабнал с 29 килограма от началото на мисията.

Човекът, пожелал анонимност от страх от ответни действия, каза, че неговият роднина е потвърдил за опити на моряци да скочат от кораба.

В неотдавнашни разговори в WhatsApp морякът написал: „Смъртно уморен съм. Смъртно." Той описал постоянния шум и вибрации от двигателите на кораба и от излитащите и кацащи самолети. „Той знае каква е мисията и знае, че ситуацията няма да бъде идеална", каза роднината.

„Това не е почивка. Той знае какво трябва да прави. Но без пристанище, без да стъпи на суша, без никаква възможност за разтоварване. Постоянни вибрации. Сутрин, обед и вечер – когато спиш, когато ядеш, когато се къпеш. Няма нито един момент на спокойствие", добавя роднината.

Конгресменът от Калифорния Майк Левин заяви, че на борда на USS Abraham Lincoln има „плесенясали душове, повредени тоалетни, перални, които не работят със седмици, дълги периоди без топла вода, хранене, сведено до половин чаша ориз и две тортили. Няма сапун, дезодорант или паста за зъби".

След тези публикации представител на американските Военноморски сили заяви, че не е установено увеличение на съобщенията за суицидни мисли или опити за самоубийство на борда и че „традиционните логистични центрове са били нарушени от бойни действия". В момента приоритет е доставката на „критично важни за мисията материали", добави той.

„Първо храната, след това хигиенните материали, а после пощата", каза представителят в сряда. „Последните доклади от кораба потвърждават постоянен достъп до чиста вода, работеща климатична система и достатъчно здравословни хранителни възможности", добави той.

Хегсет заяви пред журналисти в Панама в четвъртък, че правителството се стреми да гарантира, че „всеки кораб, всеки екипаж и всеки командир разполагат с всичко, което можем да им осигурим във всеки един момент".

„Някои мисии продължават по-дълго от други и аз изпитвам огромно уважение и благодарност към тези моряци", каза той. „Това, което правят в открито море при такива тежки условия и с по-малко посещения на пристанища, е изключително", добави Хегсет.

Запитана за условията на борда, говорителката на Тръмп Оливия Уелс заяви, че както Хегсет, така и президентът са ангажирани с това американските въоръжени сили да бъдат „оборудвани с необходимите ресурси за противодействие на всяка заплаха срещу Съединените щати".

По време на други продължителни мисии американските Военноморски сили са организирали развлечения за екипажа, включително бинго, художествени занимания и певчески конкурси.

Изследване сред 956 моряци, публикувано през януари 2025 г., показва, че военнослужещите на борда на кораби на американските Военноморски сили страдат от най-високи нива на „сериозен психологически дистрес" в сравнение с останалите родове войски.

Проучването посочва „специфични стресови фактори, като лоши условия за живот, шум и изключително натоварен режим, който не оставя достатъчно време за сън и почивка".